Ahmet Altın: Tek hedefimiz şampiyon olmak

1 Eylül’de başlayacak olan 2019-2020 sezonunun ilk etabını Bolu’da sürdüren TFF 2’nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktörleri İrfan Buz yönetiminde günde çift idman yapıyor.

Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını belirten takımın kalecilerinden Ahmet Altın, “Çok iyi bir kamp ortamımız var. Yeni sezon için en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Yeni gelen hocalarımız ve arkadaşlarımız var. Biz onlara onlar da bize alışmaya çalışıyor. Tek hedefimiz yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak. Sezon başı hazırlıkları her zaman ağır geçer. Çünkü sezon bittikten sonra tatile ayrılıyorsun. Sezona hazırlanmak için ekstra bir çaba gösteriyorsun. Yorucu geçiyor ama bu hepimizin iyiliği için” dedi.

"TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK"

Şampiyon olmak istediklerini belirten Altın, “Geçen seneki borcumuzu bu sene ödemek zorundayız. İnşallah bu borcumuzu bu camiaya ödeyeceğiz. Kaleciler olarak hepiniz en iyi şekilde yeni sezon için hazırlanıyoruz. Yeni kaleci antrenörümüz İsmail Aydoğdu ile birlikte çalışmalarımız çok iyi geçiyor. Tabi ki herkes oynamak istiyor ama bunun kararını veren hocalarımız olacak. Biz sadece en iyi şekilde hazırlanıp kararı hocaya bırakacağız. Bu sene tek hedefimiz olduğundan dolayı bireysel olarak herkes oynamak isteyecek. Ama önemli olan takımın durumu. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun için biz yardımcı olacağız ve diğer arkadaşlarımız da faydalı olacak. Bunu benimle veya başkasıyla olmuş çok önemi yok. Taraftara, camiaya ve bu şehre geçen yıldan bir borcumuz var. Geçen yıl bizi inanılmaz bir şeklide desteklediler. Bizde geçen yıl şampiyon olmayı çok istedik ama olmadı. Bu sene taraftarımızın desteği ile birlikte şampiyon olmak istiyoruz ve olacağımıza da eminiz” diye konuştu.

Öte yandan Yılport Samsunspor, Bolu kampında 25 Temmuz’da Kocaelispor ve 30 Temmuz’da da Kastamonuspor 1966 ile hazırlık maçları oynayacak.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)