Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Dış güçler gençlerimizi katletti"

Bir takım ruhu içerisinde mücadele ettik. 1915 yılında Trabzon Lisesi Çanakkale cephesine öğrencilerini gönderdi. O yıl mezun verilmedi. Emperyalist güçlerin kurşunlarıyla şehit oldular. Arada 105 sene geçti ama Trabzon'un 18, 19 yaşındaki çocukları yine dış güçler tarafından katledildi.

"Bedeli çok ağır olur"

Oyuncularımızın bazıları hala lise yaşında. Galatasaray'ı kutluyorum galibiyetinden dolayı. Bu futbol. Her sonuç alınabilir ama bırakın futbol oynayalım. Bu oyuncuların hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Bedeli çok ağır olur. Biz çıkıp bu futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz.

"Düşman şekil değiştirdi"

Bu oyun herkesin gözü önünde sergileniyor. Bu başımıza gelen ilk vaka da değil. Aradan 105 sene geçti ama düşman şekil değiştirdi.

"Aynaya nasıl bakacaklar"

Skor koptuktan sonra maçın 10-15 dakikasında lehimize verilen faul de istemiyoruz. Allah bize değil haram tek puan, tek gol, tek vuruş nasip etmesin. Biz bu gençlerle bu mücadeleyi ligin sonuna kadar devam ettireceğiz. Bunlara bakıp utanması gerekenler var. Aynaya nasıl bakacaklar.

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