İki gündür TS Clublar’da forma ve kombine satan Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun çabası sonuç verdi. Bordo-Mavili taraftarlar, Ağaoğlu’nun çağrısına uydu ve adeta TS Clublar’a akın etti. Şu ana kadar 19 bin formanın satıldığı öğrenildi. Lisanslı ürünlere de büyük ilgi gösteren Trabzonsporlu futbolseverler, kulübe büyük bir gelir kaynağı oluşturdu. Ağaoğlu ve ekibi de yoğun ilgiden oldukça memnun kaldı.

Gri forma bekleniyor

Yavaş yavaş hedeflenen rakamlara yaklaşan Karadeniz devi önümüzdeki günlerden ise daha umutlu. Trabzonspor’un yeni haftada gri formayı da TS Clublar’ın vitrinlerinde sergileyeceği kaydedildi. Bordo-Mavili taraftarlar sosyal medyada söz konusu formayı oldukça merak ettiklerini ifade ederken, bu formanın vitrine çıkmasının ardından satışları nasıl etkileceği merakla bekleniyor.