Ahmet Ağaoğlu’nun başkan adayı Mehmet Sepil

Kulüpler Birliği Başkanı olan, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman’ın görevi bırakmasının ardından yeni başkanlık konuları konuşulurken, Ahmet Ağaoğlu’nun ismi üzerinde birçok kulüp birleşmişti. Ancak baştan beri, “Ben Trabzonspor’un işlerine yeteri kadar vakit ayırıyorum. Büyük bir yoğunluğumuz var. Ekstra mesaiyi kaldıramam” noktasında olan Trabzonspor başkanının aklındaki adayın ise Göztepe Başkanı Mehmet Sepil olduğu ortaya çıktı.

Sepil’e destek veren Ağaoğlu’nun seçim sürecinde de kendisini destekleyeceği belirtildi.

Ağaoğlu, eşi Beyza hanımın ebru sergisine katıldı.