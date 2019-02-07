Bordo-Mavililer’in Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 31 Ocak’ta UEFA’ya yaptıkları savunmanın detaylarını açıkladı. İleriye dönük aldıkları önlemleri anlattıklarını belirten Fırtına’nın patronu, “Son 8 ay içerisinde 16 milyon Euro’luk satış yapıp, sadece 2 milyon Euro’luk oyuncu aldığımızı, altyapıdan oyuncu çıkardığımızı detaylı bir şekilde anlattık. Tüzükteki 84’üncü maddemizi değiştirdiğimizi bildirdik. ‘Ceza kuruluna sevk etmeden önce 8 ay bizi izlemeye alın’ dedik. Eğer bu sürede yaptığımız icraatların dışına çıkarsak vereceğiniz her türlü cezaya razıyız diye talepte bulunduk” diye konuştu.

‘Cezanın kalkması muhtemel’

Transfer yasağı hakkında da konuşan Ağaoğlu, “Haziran ya da Temmuz’a kadar 15 milyon Euro ödememiz gerekiyor. Transfer tahtasının açılması muhtemel. Ancak kulüp iflasın eşiğine getirilmiş. Önceki yönetimler, ‘2018’de gelir gider farkını 5 milyon Euro’ya indireceğiz’ diyor ama fark 50 milyon Euro’lara çıkıyor” ifadelerini kullandı.