Ahmet Ağaoğlu'ndan Trabzonspor taraftarına mesaj

Aşırı stres ve üzüntüye bağlı kilo kaybından hastaneye kaldırılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, FANATİK aracalığıyla Bordo Mavili taraftarlara mesaj gönderdi.

25 Ocak 2019, Cuma 20:18 Son Güncelleme:
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Ahmet Ağaoğlu'ndan Trabzonspor taraftarına mesaj

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybından hastaneye kaldırıldı. Tedavisine başlanan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarlarına FANATİK aracılığıyla mesaj gönderdi.

En kısa zamanda tekrar Trabzonspor için çalışmaya devam edeceklerini belirten Ağaoğlu, ''15 günde 4 kilo kaybetmişim bugün kendimi iyi hissetmedim hastaneye gittim. Tetkikler yapıldı, MR'lar çekildi bu kadar sevildiğimi görmek bu kadar ilgi görmek çok güzel. arayanlar ulaşamayanlar olmuştur. Sizin aracılığınızla söyleyeyim, kötü bir sonuç yok. Biraz kontrol altında kalacağız. MR'lar temiz çıktı. İnşallah en kısa zamanda tekrar Trabzonspor için çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal medyadaki durumları gördüm ve duydum iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Dönüşte daha güçlü bir Ahmet Ağaoğlu herkesin karşısında olacak. Bu yorgunlukları umarım en kısa zamanda takımımız da unutturacaktır.'' diye konuştu.

Serhat Demirtaş / FANATİK ÖZEL

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