Süper Lig'de 13. haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Lider Sivasspor’un kazandığı haftada iki ekibin de kayba tahammülü yoktu. Bordo Mavili ekip sahasında taraftarının da büyük desteği ile golcüsü Sörloth'un da katkısı ile sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmaya çok yakındı. Ancak Fatih Terim'in öğrencileri özellikle 2. yarıda baskılı bir oyun oynayarak buna izin vermedi ve 90. dakikada Nagatomo'nun golü skoru belirledi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve temponun bir an bile düşmediği maçta kazanan çıkmadı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Ağaoğlu'nun maç sonu açıklamaları:

"Bana göre şey bir hatası yoktu hakemin. Biraz da tansiyon yüksekti. Her iki takımın da kazanmaya ihtiyacı vardı. Sahada agresyon vardı. Hakemin iyi yönettiğini tahmin ediyorum."

"Geçmiş gelecek diye bir şey yok, Sörloth şu an 2 yıllığına Crystal Palace'tan kiraladığımız bir oyuncu. Ben 2 sene sonra vereceğim 6 milyon Euro'yu neden şimdi vereyim? Parayı faize koysanız 2 sene sonra 8-9 milyon Euro edecek parayı bugünden vermenin anlamı yok ki. Belirli bir maça ulaştığında zorunlu olarak Trabzonspor bonservisini alacak. Ulaşamazsa yine opsiyon bende. 1.5 senede oynanacak çok maç var. Geldiği zaman neden geldi deninden Sörloth 15 maç oynyınca hemen bonservis deniyor. Bu şekilde çalışmıyor yönetimler."

"Yönetimler belirli şartlar yerine geldiği zaman anlaşma yapıyorlar, performansa göre mukavele uzatılıyor veya başka bir oyuncu alınıyor. Önümüzde 1.5 yıl varken Sörloth'un bonservisi şu an sorulmamalı."

"Diyolar ki Sörloth için şimdiden masaya oturup 6 milyon Euro'yu 4 yapın. Bu performansla Sörloth için pazarlığa oturursanız masada 15'lik olursunuz."