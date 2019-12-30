Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Hoca ile ilgili puan kaybettiğimiz maçlar sonrasında eleştiriler yapıldığında, kulüpte yaşanan her türlü olumsuzluğun tek sorumlusu benim dedim. Yanlış taktiğin de, pas hatasının da, yönetimsel yanlışın da sorumlusu benim dedim.

Konyaspor maçı sonrasında, özellikle 4-5 haftalık futboldan memnun olmadığımı, göze hoş gelmeyen bir futbol ortaya koyan Trabzonspor olduğunu söyledim. Ben öz eleştiri yaptım, anladığım kadarıyla sayın hocamız eleştiriyi kendi üzerine almış.

Başkan kimliğinden çok taraftar kimliğine giriyor sözleri var. Benim sözlerim kendisini hedef almamıştı.

Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım gibi ifadeler kullandı hocamız. Gelmiş olduğumuz noktada, ayrılmayı kafasına koymuş, bu yönde düşünce oluşmuş kendisinde. Dün akşam üstü yapmış olduğumuz görüşmede de. bunu ifade etmiş.

Şota hocayla, Mustafa Denizli ile anlaşıldı yazıları dönüyor. Şu an itibariyle Trabzonspor'un gündeminde bir teknik direktör bulunmuyor. Şu ana kadar hiç kimseyle de görüşmedik.

Jose Sosa'nın kulüpte kalıp ilerde teknik heyette yer almasını istiyoruz. Kimsenin hiçbir endişesi olmasın, bu mücadele kaldığı yerden devam edecek.

Belki oyuncularımıza biraz daha yük binecek. Ancak bu kulübün çok daha iyi yerlere geleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Sezonun ortasında Trabzonspor'un yükünü taşıyacak bir hocayı bulmak kolay değil.

Allah verdiği canı, ne zaman alacağını bilir. Ahmet Ağaoğlu bu dünyadan gittiğinde, kulübün yapısının zaafa uğrayacağı düşüncesinde olmasın kimse. Kurduğumuz yapı, eksikmelerle sorun yaşanacak bir yapı değil.

Bizim ilişkimizi, başkan hoca ilişkisi olarak nitelendirmek doğru olmazdı. Bu kadar yakın işbirliği içinde olan iki insanın bu şekilde birlikteliğinin sona ermesi kolay değil.

Hayal kırıklığı var. Hocanın, oyuncunun yaptığı hatanın sorumluluğunu ben üzerime almıştım. Böyle bir insanın yaptığı eleştiriyi hocanın kendi üzerine alması hayal kırıklığı yarattı.

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