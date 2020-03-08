Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken, Bordo Mavili ekibin 90+5'te Nwakaeme’nin ayağından bulduğu gol VAR incelemesinin ardından hakem Halis Özkahya tarafından iptal edilmişti.

Bu kararın ardından Trabzonspor cephesi, MHK'ye yüklenirken, Başkan Ağaoğlu, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRT Spor ekranlarında yayınlanan Stadyum programına telefon bağlantısı ile katılan Ağaoğlu, Süper Lig'de düdük çalan hakemlere yüklendi.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

'Bu ülke iki tane hakem mi yetiştiremeyecek?'

''Geçenlerde federasyonda yaptığımız bir toplantıda MHK ve yönetim kurulu üyeleri de vardı. Bütün olumsuzlukların onlar da farkındalar ama ellerinde az sayıda hakem olduğunu ve sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler. Elinizde kısıtlı sayıda hakem varsa ve mecburen bazı hakemleri veriyorsanız, neden yetiştirmediniz? Bu ülke İHA'ları, SİHA'ları yapacak beyinleri yetiştirdi de, iki tane hakem mi yetiştiremeyecek?'' dedi.

'Halis Özkahya iyi bir hakem değil, bu net'

''Geldiğimiz noktada bakıyoruz, 2 genç hakem ya var, ya yok. Halis Özkahya iyi bir hakem değil, bu net. İyi olmayan bir hakemi kadro içinde tutmanın ne anlamı var? Yetersiziz deniyor, bu ailenin içinde yıllardır olan sizlersiniz. Neden yetiştirmiyorsunuz o zaman? Bütün masraflarınızı kulüpler karşılıyor. Kulüplerin gelirinden kesit yapılarak TFF hayatını sürdürüyor.''

'İngiltere'de 3. hatada vurur, yatırırlar adamı'

''İngiltere'de şu hatayı yapmıyorlar, üst üste hata yapan, yetersiz, eğitimsiz, eğitimlere rağmen hataların ardı arkası gelmeyen hakemleri ellerinde tutmuyorlar. İngiltere'de 3. hatada vurur, yatırırlar adamı. Arkadan gelenlere yol açmak durumundalar.''

'Bu, hakemin kararsızlığını, eğitimsizliğini gösterir'

''Gol pozisyonu 4 dakika, 14 tekrar izlenmesine rağmen, kararı açıklamaya giderken dahi, hakemin yüz ifadesinin ve kararsızlığının farkında mısınız? Kendisi de bilmiyordu son ana kadar ne karar verdiğini. 4 dakika, 14 tekrar o pozisyon seyredilir mi? Hakem bile ne kararı verdiğini bilmiyor düdüğü çalana kadar. Bu, hakemin kararsızlığını, eğitimsizliğini gösterir.''

'Onursuz bir şampiyonluğu, onursuz bir başarıyı biz hiçbir zaman istemiyoruz'

Anadolu kulübü olmak zordur, kolay değildir. O kupayı İstanbul'dan alıp, Anadolu'ya götürmek istiyorsan, mücadele etmek zorundasın, bu kolay değil. Bu bir mücadeledir. Trabzonspor mücadelesi veriyoruz ama bizim gibi, her sene, onlarca maçta haksızlıklara uğrayan takımların da mücadelesini veriyoruz. Onursuz bir şampiyonluğu, onursuz bir başarıyı biz hiçbir zaman istemiyoruz, Allah nasip etmesin.