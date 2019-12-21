Karadeniz ekibinin son dönemde oynadığı kötü futbol ve son alınan Denizlispor mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Ünal Karaman için camiada eleştiriler yükselmişti. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu, tecrübeli hoca hakkında, “Bir maç kaybetmeyle veya bir maç kazanmayla her şeyin kaybedilip veya her şeyin kazanılmadığını halen daha öğretemedik. Yönetimimizde sonuçlardan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı hocamız tartışılmaz” dedi.

‘Sosa ve Novak’ta sorun yok’

Başkan Ağaoğlu sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Sosa ve Novak’la ilgili de, “Yeni sözleşme için çabamız devam ediyor. Oyuncularla bütçe konusunda fazla fark yok. Menacerlerin talepleri var ve onları aşmaya çalışıyoruz” dedi.

‘Oyuncularımıza teklif geliyor’

Fırtına’nın patronu, oyuncuları için de gelen teklifler hakkında ilk kez net konuştu. Ağaoğlu, “Özellikle altyapıdan çıkardığımız oyuncularla ilgili teklifler var. Tek oyuncuya değil, 2-3 futbolcumuza ilgi çekici teklifler geldi” ifadelerini kullandı.