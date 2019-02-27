Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Şubat’ta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg tarafından, tüm hakemlere Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamaları ile alakalı olarak eğitim verildiğini anımsattı.

Ahmet Ağaoğlu, eğitimde özellikle temaslı pozisyonlarda, hakemlerin vermiş olduğu kararın geçerli olduğu, hakemlerin VAR’a çağrılmasının FIFA’nın VAR kurallarına aykırı olduğu, Jaap Uilenberg’in 20’ye yakın örnek üzerinden göstererek, hakemleri bu konuda ciddi olarak uyardığını aktardı.

Ağaoğlu, ayrıca, "VAR uygulamalarında FIFA’nın kuralları mı geçerli yoksa her hakemin kendi inisiyatifi doğrultusunda yapmış olduğu uygulamalar ve vermiş olduğu kararlar mı geçerlidir?" sorusunu da yöneltti.

İHA