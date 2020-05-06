Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglere 12 Haziran'da yeniden başlanması kararıyla ilgili TRT SPOR'a değerlendirmelerde bulundu. "Başından beri bizim tavrınız çok açık ve nettir" diyen Ağaoğlu, sosyal medyada dolaşan "Trabzonspor liglerin oynanmasını istemiyor" söylentilerine sert tepki gösterdi. Ağaoğlu,"O insanlar dikkat etsinler, yazmış oldukları o kirli senaryolarda bir gün figüran olarak oynamak zorunda kalabilirler...Lig lideri olan bir takımın başkanı olarak, ne benim ağzımdan ne de herhangi bir yöneticimizin ağzından 'Oynamak istemiyoruz. Bu şartlarda oynanır mı?' şeklinde bir ifade çıkmadı" diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Son kararı TFF değil yine hükümet verecektir"

"Sayın Özdemir'in altını çizdiği 'şimdilik' ifadesi bu karara bir muğlaklık katıyor. Biraz geriye gidiyorum; liglere ara verilmesi kararını TFF vermedi. Ara verilmesi kararı, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi doğrultusunda hükümet verdi. Dolayısıyla federasyon hükümetin kararını uyguladı. Şimdi aynı şekilde federasyon şu anda sadece liglerin 12 Haziran'da başlanacak yönünde bir takvim belirlemiş durumda. TFF koronavirüs salgınının nasıl seyredeceğiyle ilgili ne bilgi sahibi ne de bu konuyla ilgili alınacak kararlarla ilgili yetki sahibi. Ara verilme kararında olduğu gibi 12 Haziran yaklaştığında yine karar verecek olan hükümettir. TFF sadece yayıncı kuruluşla yaptığı görüşmeler çerçevesinde bir takvim belirlemiştir. Olay bu."

"Biz başından beri ne söylüyorsak halen o noktadayız"

"Trabzonspor cephesinden olaya baktığımız zaman; biz başından beri ne söylüyorsak halen o noktadayız. Biz şunu söyledik, 'Biz liglerin oynanmasından yanayız' Ancak ülkede ciddi bir sağlık problemi var ve pandemi ilan edildi. Ülkede vatandaşların sağlığından birinci derecede sorumlu olan devlet ne karar verirse biz saygıyla karşılarız. Bu karara uyarız, uymakla kalmayız yardımcı da oluruz. Lig lideri olmamıza rağmen başından beri bunu söyledik. Bir takım spekülasyonların içine çekilmek için algılar yaratılmasına rağmen bugüne kadar başından beri söylediklerimizin dışında bir ifade kullanmadık. Başımız nereye gittiyse ayaklarımız da oraya gitti hiç yalpalamadık. Kararı devlet verir. Devlete akıl verecek kadar ne seviyemizi ne de duruşumuzu bozduk. Nasıl ki; Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultunda hayata geçirilen kararları 84 milyon halkın büyük çoğunluğu ciddiyetle uyguladıysa, ki o kararlar sayesinde Türkiye pandemiyi az hasarla atlatan 3-4 ülkeden biridir. Söz konusu kararlara aynı saygıyı göstermek futbol camiasının da görevidir."

"Dikkat etsinler, yazmış oldukları o kirli senaryolarda bir gün figüran olarak oynamak zorunda kalabilirler"

"Özellikle bugün TFF Başkanı'nın açıklamalarının ardından 'İşte 4 kulüp liglerin oynanmasını istemiyor, bunlardan biri de Trabzonspor'dur' diye sosyal medya üzerinden bir algı operasyonu başlatıldı. Açıkça söylüyorum; bu insanlar dikkat etsinler, bir gün yazmış oldukları o kirli senaryolarda figüran olarak oynamak zorunda kalabilirler. Trabzonspor Kulübü'nün başından beri tavrı çok açık ve nettir. Kararı devlet alır, biz o karara saygı duyarız. Biz zaten TFF'nin daha önceden de 'Ligler 12 Haziran'da başlayabilir' düşüncesi vardı ve biz o düşünce çerçevesinde takım olarak pazartesi günü antrenmanlarımıza başladık. Bugün testlerimiz yapıldı, yarın sonuçlar alınacak. İnşallah herhangi bir sıkıntı çıkmadığı takdirde Trabzonspor, günde çift antrenmanla beraber 12 Haziran'da maçlarını oynayacak şekilde hazırlıklarını sürdürecek. Lig lideri olan bir takımın başkanı olarak, ne benim ağzımdan ne de herhangi bir yöneticimizin ağzından 'Oynamak istemiyoruz. Bu şartlarda oynanır mı?' şeklinde bir ifade çıkmadı. Eğer biraz iyi niyetlilerse Trabzonspor'un başından beri bu konudaki tavrının çok açık ve net olduğunu göreceklerdir. Bu konuda daha söylenecek çok şey var ama daha fazla spekülasyona sebebiyet vermemek için şimdilik bu söylediklerimle yetiniyorum. İnşallah 12 Haziran'da bu pandemi illetinden kurtulmuş oluruz, ligler başlar. Neyin ne olacağı, futbolun sahada oynanan bir ayak oyunu olduğunu, saha dışında bir ayak oyunu olmadığını herkes açık şekilde görür."

"Nihai kararın hiçbir soru işaretine meydan bırakmayacak bir karar olması gerekiyor"

"Şu anda daha açıkta olan ve cevabını henüz bulmamış pek çok soru var. TFF'nin geçen hafta yayınlamış olduğu sağlık protokolünde maçlardan önce futbolculara Kovid-19 testi yapılacağı, eğer herhangi bir oyuncuda test pozitif çıkarsa o oyuncu maç kadrosunda yer almayacağı ifadesi var. Ama Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü de diyor ki; o kişiyle temasta bulunan kişiler 14 gün süresince karantina altında tutulur. Burada cevap bekleyen sorular var. Böyle bir şey olduğunda liglere yeniden ara mı verilecek, verildiği takdirde sıralama nasıl belirlenecek, lig tescil edilecek mi, bugünkü haliyle mi, o günkü haliyle mi tescil edilecek? Onun için verilecek nihai kararın çok sağlıklı bir karar olması gerekiyor. Hiçbir soru işaretine meydan bırakmayacak bir karar olması gerekiyor." (TRT Spor)