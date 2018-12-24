Ahmet Ağaoğlu'ndan Ogenyi Onazi'ye moral ziyareti

Ahmet Ağaoğlu, İstanbul'da ameliyata giren Ogenyi Onazi'ye moral ziyaretinde bulundu.

24 Aralık 2018, Pazartesi 15:55
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Ahmet Ağaoğlu'ndan Ogenyi Onazi'ye moral ziyareti

Ahmet Ağaoğlu, İstanbul'da ameliyata giren Ogenyi Onazi'ye moral ziyaretinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da karşılaşmanın 32'nci dakikasında sakatlanan Ogenyi Onazi, ameliyat olmak için İstanbul'a getirildi.

Bordo-Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da, operasyon öncesinde Nijeryalı futbolcuyu ziyaret ederek moral verdi. Ağaoğlu, sosyal medya hesabından 25 yaşındaki futbolcuyla çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Ameliyat öncesi biraz moral ve dua" notunu düştü.

DHA

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