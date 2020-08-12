Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu bugün çıkan Filip Novak'ın transferi hakkında haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ağaoğlu daha sonra Novak'a yaptıkları teklifi de açıkladıktan sonra sözü Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a bıraktı.

Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak'la ilgili açıklama yapmadığını belirten Ağaoğlu, "Filip Novak ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadım. Yapılan haberler doğru değil. Yazılana göre bizim Novak'a verdiğimiz para 700 bin Euro'ymuş, 900 bin vermişiz kabul etmemiş. Doğrusu 850 bin Euro veriyorduk, 1.25 milyon Euro teklif ettik, kabul etmedi. Hesabımızı kitabımızı yıl içinde yapıyoruz. Camiamız tarafından eleştiriliyoruz. Gelirimiz belli, giderimizin de aynı doğrultuda olması lazım" dedi.















