Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i hedef alan Fırtına'nın patronu, "Bir kulüp başkanı çıkıyor, ‘Tüm stadımızı dezenfekte ettik. Hiçbir sorun yok. Maç oynanabilir’ diyor. Sonrasında seyircisiz kararı çıkınca, ‘Maçlar ertelenmeli’ açıklaması yapıyor. Bu açıklamayı yapanları samimi bulmuyorum. Eğer en başından, ‘Ligler ertelenmeli. Devletin aldığı karara saygı duyarız” deseydi o zaman samimi bulurdum. Biz devletimizin aldığı her türlü karara saygı duymak zorundayız" dedi. 'Devletin kararlarının arkasındayız'

Maske taktığı için eleştirilen Ağaoğlu konuyla alakalı da şu ifadeleri kullandı: "Biz ‘ligler ertelensin, ertelenmesin veya seyircisiz oynansın’ diye bir şey demedik. Biz en başından beri, ‘Devletimizin aldığı her türlü kararın arkasındayız’ dedik. Devletimiz de seyircisiz oynama kararı vermiş. Ve aynı zaman da önlemlerinizi de alın demiştir. Ben de o gün maçtan sonra, önlemler dahilinde maske taktım. Maske korunmak için değil, sende olan bir hastalığı bulaştırmamak içindir" açıklamalarında bulundu.