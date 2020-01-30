Kulübün Twitter hesabından bir video yayınlanırken, Bordo-Mavili kulübün patronu camia ve taraftarlara seslendi. Ağaoğlu, “1’in yanına koyduklarınız değişir yalnızca... Şampiyonluklar koyarsınız, dizi dizi kupalar, büyük zaferler, unutulmaz goller... Ama işte o 1 rakamı yoksa hepsinin önünde, geride kalanlar kocaman bir hiçtir” değerlendirmesinde bulundu. Ağaoğlu şöyle devam etti: “Bizim, tüm başarılarımızı anlamlı kılan çok ama çok sağlam bir karakterimiz var.”

‘Provakasyon, düşmanlık...’

“Futbolun ilkelerine aykırı formüller, içinde bulunduğumuz koşulları hiçe sayarak yapılan provokasyonlar, futbolda şiddet ve düşmanlığı körükleyen açıklamalar, bize ait olamaz. En büyük övüncümüz işte budur. Şimdi dişimizi tırnağımıza takarak sahada mücadele etmek, tribünde nefesimiz tükenene dek takımımızı desteklemek boynumuzun borcudur.”