Ligde cuma günü Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor’un kalesini 2003 doğumlu Kağan Moradaoğlu koruyacak. 1.93 boyundaki file bekçisi, ilk Süper Lig karşılaşmasını oynayacak. 18 yaşındaki Kağan’a en büyük desteği Başkan Ahmet Ağaoğlu verdi, Trabzonspor’un patronu genç oyuncuya çok güvendiklerini söyledi. FANATİK’e konuşan Ağaoğlu, "Öncelikle Kağan 14 yaşından beri yakından takip ettiğim bir isim. Son derece yetenekli, olgun ve ileriye dönük güzel sinyaller veriyor. Geçen sezon omzundan bir sakatlık yaşadı. O ciddi sorunu yaşamasa, zaten şu an çok farklı bir noktadaydı Kağan. Sezon başından beri A takımla çalışıyor. Ve göreve hazır" dedi.

‘Tek sıkıntısı var...’

Daha önce Uğurcan’a inanılmaz güvendiklerini ve şu anda Türkiye’nin en iyi kalecisi olduğunu belirten Başkan Ağaoğlu, "Kağan yapı gereği soğukkanlı bir çocuk. Açıkçası bir kalecide olması gereken tüm fiziksel özelliklere de sahip. Tek sıkıntısı, A takım ile maça çıkmaması. Ancak her şeyin bir ilki, her hikayenin bir başlangıcı var. Kağan’ın da hikayesi Başakşehir maçında başlayacak. Eyvah denecek bir durum yok. 3 senedir onu takip ediyorum ve çok güveniyoruz. İnşallah kaleci şansı da yanında olur" ifadelerini kullandı.

Safa Can Konuksever



