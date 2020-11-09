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Ahmet Ağaoğlu'ndan İhsan Derelioğlu'na özel tebrik

Bordo-Mavili kulübün patronu Ahmet Ağaoğlu’nun, Newton sonrası takımı Alanyaspor maçına çok iyi hazırlayan İhsan Derelioğlu’nu karşılaşmanın ardından arayıp, teşekkür ettiği öğrenildi

09 Kasım 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Ahmet Ağaoğlu'ndan İhsan Derelioğlu'na özel tebrik

Sıkıntılı süreçte 1 maçlığına takımın emanet edildiği İhsan Derelioğlu, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Bordo-Mavili ekibi hafta boyunca zorlu Alanyaspor deplasmanına hazırlayan tecrübeli hoca, sahaya çıkarttığı kadro, yaptığı değişiklikler ve taktik planıyla alkış topladı. Trabzonspor, belki kazanamadı ancak 8 haftalık lig periyodundaki en mücadeleci performansını ortaya koydu. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da karşılaşma sonrası Derelioğlu ile görüştüğü ve kendisine teşekkür ettiği öğrenildi. Abdullah Avcı’nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından İhsan hoca da kulüpteki eski görevine dönecek. Scout (izleme) ekibinin koordinatörlüğünü yürüten Derelioğlu, özellikle Novak ve Sörloth gibi isimlerin transferlerinde etkili olmuştu. 

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