Sıkıntılı süreçte 1 maçlığına takımın emanet edildiği İhsan Derelioğlu, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Bordo-Mavili ekibi hafta boyunca zorlu Alanyaspor deplasmanına hazırlayan tecrübeli hoca, sahaya çıkarttığı kadro, yaptığı değişiklikler ve taktik planıyla alkış topladı. Trabzonspor, belki kazanamadı ancak 8 haftalık lig periyodundaki en mücadeleci performansını ortaya koydu. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da karşılaşma sonrası Derelioğlu ile görüştüğü ve kendisine teşekkür ettiği öğrenildi. Abdullah Avcı’nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından İhsan hoca da kulüpteki eski görevine dönecek. Scout (izleme) ekibinin koordinatörlüğünü yürüten Derelioğlu, özellikle Novak ve Sörloth gibi isimlerin transferlerinde etkili olmuştu.