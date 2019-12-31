Ünal Karaman ile ayrılığın resmiyete dökülmesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor’a önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, “Puan kaybettiğimiz, eleştirildiğimiz maçlardan sonra söylediğim bir şey vardı. Kulüpteki her sorunda sorumlu benim. Kötü taktiğin de, hatalı pasın da, yönetimsel sorunun da sorumlusu benim demiştim. Ünal hoca ve oyuncular üzerinden eleştiri yapılmasın, eleştiri bana yapılsın. Sayın hocamız Konyaspor maçı sonrası yaptığım eleştiri kendi üzerine alınmış. Benim ifadelerim Ünal Hoca’yı hedef alan ifadeler değildi. Kayserispor maçının ardından da bunu dile getirdi. “Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım” dedi. Ünal hoca, ailemden daha fazla vakit geçirdiğim bir insan. Bazen duygusal olarak bu tip duruma girebiliyor. Ayrılmayı kafasına koymuştu. Kendisiyle yapılan görüşmelerde de bunu ifade etmiş” dedi.

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‘Şimdilik böyle devam’

Ağaoğlu şöyle devam etti:

“Şu ana kadar hiçbir teknik direktör ile görüşmedik. Takımımızda tecrübeli isimler var. Sosa kaptanımız, Mikel öyle, Pereira öyle. Kimsenin endişesi olmasın. Mücadele kaldığı yerden devam edecek. Şu anda Hüseyin Çimşir ve mevcut kadro ile devam ediyoruz. Sezon ortasında elbette Trabzonspor’un yükünü taşıyacak hocayı hemen bulmak kolay değil. Ama elbette ihtimal dışı da değil.”

‘Ailemden çok görüştüm’

“Ailemle geçirdiğim zamanın 2-3 katını hocayla birlikte geçiriyordum. Haftada 4-5 gün sürekli birlikteydik. Kulübü bulunduğu noktadan daha farklı noktaya taşımak için birlikte mücadele ettik. Bizim ilişkimiz sadece başkan-hoca ilişkisi değildi. Bu kadar birbirine yakın iki insanın birlikteliğinin böyle sona ermesi kolay değil. Kırgınlık var mı? Hayal kırıklığı var. Hocanın, oyuncunun yaptığı hatanın sorumluluğunu ben üzerime almıştım. Böyle bir insanın yaptığı eleştiriyi hocanın kendi üzerine alınması hayal kırıklığı yarattı. Canım acıdı.”

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‘Tehdit mesajları geldi’

“Kulübün doğruları, her zaman şahısların önünde gelir. Başkan dahil hiç kimse Trabzonspor’un üzerinde değildir. Gelirsiniz, hizmet edersiniz, gereğini yaparsanız ve görev süreniz dolduğu zaman da ayrılırsınız. Bazen farklı etkenler devreye girdiği zaman da görevi bırakıp gidersiniz. Telefonuma yüzlerce mesaj geldi. Bazıları tehdit, geriye kalanların tamamı hakaret içerikli. Hiç kimse, kulübünün başkanına böyle hakaret edemez. Eleştiri doğaldır, her türlü olumsuzluğun sorumlusu benim.”