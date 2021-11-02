Kulüpler Birliği bugün toplandı. Toplantı sonrasında başkan Ahmet Ağaoğlu burada konuşulanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifası, yabancı sınırlaması ve kulüplerin alacaklarına kadar birçok konuda konuşan Ağaoğlu, MHK'nın değişmesinin de bir faydasının olmadığını söyledi.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

TFF ve MHK ile yaptığımız çalışmalar var. Yeni oluşturulan kurulla bu çalışmaların devam etmesi konuşuldu. Serdar Tatlı'nın gitmesiyle ilgili kulüplerimizin bir talebi olmadı. Bunu defalarca dile getirdik. Serdar Tatlı gitti, değişen bir şey yok. Hakem hataları devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı Kulüplerin Birliği'nin istediği doğru değil. Bizler de basına açıklanmadan 10 dakika önce öğrendik.

Anadolu kulüpleri ekonomik olarak zor durumda. Anadolu kulüplerimiz bu finansal sıkıntılardan çıkamazsa Türk futbolunun ileriye gitmesi çok zor. TFF'nin kulüplere vereceğini söylediği 300 milyon liralık bir kaynak vardı. Bu paranın acilen kulüplere verilmesini talep ediyoruz.

1 ya da 1.5 sene futbol kulüplerinin yapılandırılmış olduğu vergilerinin ötelenmesini istiyoruz. Federasyon aracılığıyla ilgililere ileteceğiz.

Yeni yabancı kuralının 7+4 olarak değişmesinin bir süre ertelenmesini istiyoruz. Bu ekonomik şartlarda 7+4'ün rafa kaldırılmasını görüşeceğiz.

Ülke ekonomisinin şımarık çocuğu olmak istemiyoruz. Yapılandırılan vergilerin iptal edilmesi değil, ertelenmesi konusunda ısrarcı olduk.

VAR hakemi ile sahada görev yapan hakemlerin ayrışmasını istiyoruz. Bedeli neyse hakemlerimizin en iyi eğitmenlerde eğitim almasını talep ediyoruz. Akrabalık ilişkisi olan veya aynı soyadı taşıyan hakemlere çözüm bulunması gerekiyor.