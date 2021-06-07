Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle;

'Sörloth ile ilgili açıklamalarım net olmasına rağmen farklı algılandı. Net olarak Leipzig'in bu konu hakkında bir kararı olmadığını söyledim. Oyuncunun isminin bu kadar sık gündeme getirilmesi o kulübe saygısızlık oluyor. Benim tahminim daha 2-3 haftalık bir süreç var. Kulüp önümüzdeki sezon planlamasını yaptıktan sonra hangi futbolcularla devam edecek, hangi futbolcuları kiralık gönderecek ya da hangi futbolcuları satacak karar vermesi lazım. Fotoğraf biraz daha netleştikten sonra farklı şeyleri konuşabiliriz ama bugün değil.'