Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ödüllerinde Ekim ayının takımı Trabzonspor seçildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, "Yapmış olduğumuz hazırlık maçlarında, ilk 12 maça kıyasla çok daha farklı performans sergileyeceğimizin sinyallerini almıştım. Onun ardından 3-0 kazandığımız Samsunspor maçı var. Ardından Fenerbahçe maçı. İyi futbol sergileyerek iki maçı kazandık. Lig yenide başladı. Daha ilk haftada lider değişti. Sonuç için erkenden konuşmanın ne kadar yanlış olduğunu en belirgin göstergesi oldu bu hafta oynanan maçlar..." dedi.





Hakemlerin, dijital atamayla belirlenmesiyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Bu çalışmayı yapan insanlar olarak ben ve Süleyman Hurma, bu sistemin gerekliliğine inanıyorduk. Bizim inandığımız bir proje. Bana göre son derece isabetli. Maçları hakemler üzerinden okumayalım. Algoritmik sistem hakemleri atıyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 'endişeliyiz' açıklamasına da değinen Ağaoğlu, "Bundan 8 hafta önce oynanan maçta; orta hakemin 4 metre mesafeden düdük çalıp verdiği bir karardan dolayı, 40 metre mesafedeki alakası olmayan yardımcı hakem için 'Bu yardımcı hakemden endişeliyiz' diyorlar. Taşıya taşıya, saha kenarında top toplayıcı çocuğun, bilmem ne kulübesinden davranışlarından endişeliyiz, şikayetçiyiz. Bırakalım sahada oynadığımız oyuna bakalım" dedi.





Ağaoğlu ayrıca "Geride kalan 13 haftada Trabzonspor aleyhine hiç mi hata yapılmadı? Biz bir senedir konuşmuyoruz. Bu sene yaşadığımız, Türk futbolunun en büyük ayıplarından birisi! Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak gidebiliyoruz. Sırbistan, direkt takım gönderiyor. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Dibe vurmuş bir Türk futbolundan bahsediyoruz. Algı yaratarak, gündemi saptırarak, dikkatleri başka noktaları çekerek, yan hakeme, hakeme, top toplayıcı çocuğa falan... Bu Türk futboluna zarar verir. Ortadaki bu olumsuzluğun en büyük nedeni kulüpleri yöneten bizleriz" ifadelerini kullandı.



