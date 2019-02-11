Süper Lig'de 21. haftanın en önemli maçonda Galatasaray, Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken Bordo Mavili cepheden maçın hakemi Ümit Öztürk'e sert tepki vardı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından sert açıklamalarda bulunmuştu. Haftanın ilk gününde de hala sıcaklığını korutan konuyla ilgili Fanatik'e konuşan Ağaoğlu şunları söyledi:

Binbir uğraşla lise çağındaki çocuklara şans verip oynatıyoruz onlara güvenyoruz. Daha sonra da sahadaki hakemlere emanet ediyoruz. Hakemlerin görevi bu çocukların hakkını korumak, onları eğitmek, onlara öğretmek.

"Çocuklar farkında bile değil"

Bu, kartla olur sözle olur ama en önemlisi adaleti sağlayarak olur. Dün soyunma odasına indim, garip bir atmosfer vardı. Çocuklar ne olduğunun farkında bile değil, böyle şeyler neden oluyor biz bile anlayamıyoruz.

"VAR'a gidip neyi izledi!"

Eskiden 'Hakemler hata yapar gözler yanılabilir' diyorduk şimdi gözlere bir de kamera eklendi çok merak ediyorum bizim pozisyonumuzda hakem VAR'a gidip neyi izledi...

"'Kim atacak?' diye beklerken şoke oldum"

Ben pozisyonu gördüten sonra o kadar emindi ki, top Yusuf'un elindydi, Yusuf mu atar Rodallega mı atar diye düşünürtken penaltı kararı çıkmayınca doğal olarak şoke oldum.

"Bilmediğimiz şeyler mi oluyor?"

Diyecek çok fazla bir şey yok her şey herkesin gözü önünde oluyor. Bilmediğimiz şeyler mi oluyor insanın kafası karışıyor UEFA dahil olmak üzere herkes altyapıdan kısa sürede bu kadar oyuncu çıkartıp üst yapıda oynatmamızı överken hakkımızın bu kadar açık şekilde yenmesi insanı çok üzüyor.

"Taraftar arkasında durmaya devam etsin"

Ama pes edecek değiliz, biz bu çocuklara sonuna kadar güveniyoruz oynatmaktan da arkalarında durmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Trabzon taraftarındna da isteğim bu çocukların arkasında durmaya devam etsinler.

Fanatik Özel /Serhat Demirtaş,