Bordo-Mavililer’in Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) çok özel açıklamalarda bulundu. Fırtına’nın patronu, özeleştiri yaparak sezonu değerlendirdi. Sezon başında kurdukları kadronun düşük maliyetli ve yüksek performanslı olduğunu dile getiren Trabzonspor’un 1 numarası, “Çok abartılı rakamlarla oluşturmuş olduğunuz kadrodan almış olduğunuz verimle, hemen hemen onun 3’te biri maliyetle gerçekleştirmiş olduğunuz kadro. Altyapının oyuncuları ve aynı ilke doğrultusunda mücadele eden futbolcular, teknik kadro ve yönetim anlayışıyla gelmiş olduğumuz noktayı başarı olarak görmüyorum. Zaten Trabzonspor’un forması bu ligde 4’üncüdür. O kadar irtifa kaybetmişti ki Trabzonspor, insanlar bunu başarı olarak nitelendiriyor. Bunlar başarılı gidişin ilk adımları” dedi.

‘3-4 sene sonra...’

Karadeniz devini çok güzel yılların, sezonların beklediğini belirten Ağaoğlu, “Doğrular yapılmaya devam edilirse, bu plan programa aynı ciddiyetle ve sadakatle devam edilirse, Trabzonspor hedeflediğimiz noktaya geldiğimiz zaman söz verdiğimiz gibi 3-4 sene sonra sürdürülebilir başarıların takımı olacak. Bu işin son noktası orası” ifadelerini kullandı.

‘13 milyonluk tasarruf yaptık’

Çok zor bir zamanda göreve geldiklerini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, “Bir taraftan idari disiplini oturtmaya çalışırken, ekonomide çok önemli kararlar aldık. Kadro maliyetinin düşürülmesi, aynı zamanda sadece kadroda değil, idari yapıda, harcamalarda tasarrufa gidilmesi, transfere para harcanmaması... Geçen sene biz 15 milyon Euro’ya yakın bir futbolcu transferi gerçekleştirdik, 2.2 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ödedik. Sportif disiplin, o iki kadro arasındaki fark zaten bizi bu noktaya getirdi” diye konuştu.

‘Altyapıya daha fazla eğileceğiz’

Altyapının kendilerine büyük katkı sağladığının altını çizen Bordo-Mavililer’in patronu, “Genç oyuncularımız aynı zamanda kulübün ekonomisini de kurtaran futbolcular. Düşük maliyetle, yüksek performans veriyorlar. Önümüzdeki sene altyapı programını çok daha sistematik bir şekilde ve biraz da yatırım yaparak kulübümüzün geleceğine yön verecek, gelecekte başarıya taşıyacak modele doğru oturtmak zorunluluğumuz var. Oraya biraz daha fazla eğileceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Gençlerimizi alacak para yok’

Transfer sürecini değerlendiren Ağaoğlu, kriterlerinin kazandıkları para olmayacağını belirterek şöyle konuştu: “İlk resmi teklif yurt dışından geldi. Yurt içinde bizim çocukları alacak para yok. Teklif yurt dışından ama gerçekçi rakamlar değil. Ayrıca bizim yönetim olarak düşüncemiz bu Yusuf ve Abdülkadir Ömür’ün, Trabzonspor’da kalması. Önümüzdeki yıl içerisinde de gelebilecek en iyi teklifi tabii ki değerlendireceğiz, bununla alakalı kriteri de söyledik. En iyi ligin, en iyi takımları sadece burada paraya bakmayacağız. Parayı belirleyici unsur olarak görmeyeceğiz.”