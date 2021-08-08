Tokyo’da 69 kilogram finalinde Çinli rakibi Hong Gu’yu yenerek Olimpiyat tarihimizin ilk şampiyon boksörü olan Trabzonspor ’un sporcusu Busenaz Sürmeneli, Bordo-Mavili camiaya ayrı bir sevinç yaşattı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, duygularını FANATİK ile paylaştı.

Fırtına’nın patronu, “Olimpiyat madalyası, yeryüzünde 500 milyon sporcunun hayalini kurduğu, 4 yıl boyunca yoğun şekilde çalışıp 12-13 bin sporcunun katıldığı ve sadece 360-370 tanesinin mutluluğunu yaşayabildiği bir şey. Altın madalya ile dönmenin değeri paha biçilemez. Yeryüzündeki en büyük organizasyondan bahsediyoruz çünkü” dedi.





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‘10 yaşından beri çalışıyor’

Başkan, “Busenaz kızımız 10 yaşından beri emek veriyor. Ne çocukluğunu ne gençliğini yaşadı. 13 sene gece gündüz emek verdi, idman yaptı, çok ciddi sakatlıklar da geçirdi. Mesela 7-8 ay önce elindeki tendonlardan ameliyat olmuştu. O zaman beni korkuttu. Ancak ara vermesine rağmen güçlü döndü. İnanılmaz mücadele gücü, azmi olan bir sporcudan bahsediyoruz. Tabii hocasının da onda payı çok büyük. Trabzon’un dar sokaklarında futbol oynarken bulduğu kızımızı bu noktaya getirdi. Ailesinin, hocalarının ciddi emeği var” ifadelerini kullandı. Ağaoğlu şöyle devam etti:

‘Maça tutuk başladı ama...’

“Türk kadınının neleri başarabileceğini gösterdi herkese. Bu madalya, kadının mücadele gücünün sembolü, kadına şiddete inen en büyük yumruk ve inancın zaferidir. Özellikle ilk raunt biraz tutuk olunca heyecanlandım, çünkü Busenaz’da buna alışkın değiliz. Ancak sonrasında saydırmaya başladı, ‘tamam’ dedim. Onunla gurur duyuyorum”

‘İnşallah böyle devam edeceğiz’

“İstiklal Marşımızı okuttuktan sonra aradım, tebrik ettim. Elbette çok duygusal anlar yaşadık, gözlerimiz doldu. Çünkü hikayesini bildiğim bir kızımızın bu gururu yaşatması özel ve farklı oluyor. Trabzonspor’un bir sporcusu olarak da olimpiyat altınını kulübümüze getirdi. Bizim için müthiş başlayan bu spor yılı, inşallah böyle devam edecek.”

Safa Can Konuksever





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