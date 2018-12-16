FANATİK’in önceki günkü özel haberinde teknik direktör Ersun Yanal’ın kadrosunda görmek istediği ilk ismin, Trabzonspor’dan eski öğrencisi Burak Yılmaz olduğu öğrenilmişti.

Bordo- Mavililer’de şu an kadro dışı olan ve sözleşmesini fesh etmeye çalışan Burak’la ilgili olarak Trabzonspor cephesinden flaş bir açıklama geldi.

Karadeniz ekibinin Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Fenerbahçe’den teklif gelirse, oturulur ve konuşulur” dedi. Ağaoğlu, “Benim görüşüm belli... Değeri olan herkes satılır. Bu konuda da satış mümkün” ifadelerini kullandı.

Yakından takip ediliyor

Daha önce Burak’a talip olan Beşiktaş’ın, geçtiğimiz Ağustos ayından sonra Trabzon’la herhangi bir temasının bulunmadığı öğrenilirken, Fenerbahçe yönetiminin gelişmeleri yakından takip ettiği bilgisine ulaşıldı.

Tecrübeli golcü ile ilgili önümüzdeki günlerde flaş gelişmeler yaşanacağı düşünülüyor.