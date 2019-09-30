Ahmet Ağaoğlu’ndan başarılı sporculara ödül

Trabzonspor yönetimi, İsveç’te yapılan Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve Güney Kore’de gerçekleştirilen Dünya Kura Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Nurcan Yılmaz’ı Beşiktaş maçı öncesi ödüllendirdi.

30 Eylül 2019, Pazartesi 06:01
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Ahmet Ağaoğlu’ndan başarılı sporculara ödül

Trabzonspor yönetimi, İsveç’te yapılan Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve Güney Kore’de gerçekleştirilen Dünya Kura Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Nurcan Yılmaz’ı Beşiktaş maçı öncesi ödüllendirdi.

Bordo-Mavililer’in Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarların önünde her iki sporcuya da birer plaket takdim etti.

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