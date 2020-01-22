Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TAB Gıda ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuştu. Ağaoğlu’nun sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde oldu: “Futbol takımı futbolcu alıp satarken para kazanır. Biz para kaybetmişiz. Kulübün muhasebesi, ekonomisi, bugün 4 bilinmeyenli denklem değil. Biz altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularla para kazanan kulüp haline geldik. Yusuf Yazıcı 17 Milyon Euro, +2 +1 yani 20 Milyon Euro’ya altyapıdan yetişip satılan tek oyuncu. Abdülkadir Ömür, geçen sene 23 Milyon Euro açılışla gelen bir diğer altyapı oyuncumuz. Uğurcan Çakır 20 Milyon Euro bir diğer teklif aldığımız oyuncumuz.”

‘Geçmişi eleştiriyorum’

“Oynatmadığınız oyuncuya 3 milyon Euro bonservis, 2.5 milyon Euro maaş verdiğinizde para kaybederseniz. Trabzonspor’un geçmişini eleştiriyorum. Bir stopere yıllık kiralık, 2.5 milyon Euro vermişiz. O stoper şimdi Kıbrıs’ta 150 bin Euro’ya oynuyor. 20 yaşındaki Serkan genç oyuncuysa, ben de 60 yaşında genç başkanım. Genç oyuncu kavramı 16 - 17 yaşlara indi. Kulübün hem felsefesi hem programı bu yönetim bazında düşünüldüğünde altyapıdan oyuncu yetiştirip yararlanıp, pazarlamak”

TAB Gıda CEO’su Caner Dikici ile bu pozu veren Ağaoğlu, taraftarların alacağı her bir Trabzonspor menüsü kulübün yüzde 7 pay alacağını söyledi.