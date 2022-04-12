Kulüpler Birliği Vakfı'nın gerçekleştirdiği toplantı sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Spor Yasası ile ilgili Kulüpler Birliği olarak çekincelerimizi bile getirmiştik. Bugünkü toplantıda görüş alışverişinde bulunduk. Yasanın bu haliyle çıkması, şu anki problemlerden daha fazlasını yaratacak. İleriye dönük olarak çok büyük sıkıntılar yaşayacağımız aşikar. Bu arada şunu net olarak ifade edeyim, mali disiplin konusunda bütün kulüplerimiz fikir birliği içinde ancak çerçevesinin çok iyi çizilmesi gerekiyor."

"Kulüpler Birliği olarak yoğun bir gündem olarak toplandık. Komisyonda kabul edilen spor yasası birinci maddemizdi. UEFA'ya üye 56 üye içerisinde buna benzer bir yasa ile futbolun yönetildiği bir başka ülke yok. Yasa çıkmadan çalışmaları yapmak üzere dört büyük kulüp başkanı ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ve Süleyman Hurma ile önümüzdeki hafta yoğun çalışmalar yapacağız."

Yabancı kontenjanı

"Yabancı oyuncu konusu uzun süredir gündemde. 7+4 kuralının bir sene daha 8+3 olarak devam etmesini istiyoruz. Bazı kulüplerimizin elinde uzun sözleşmeleri olan oyuncularımız var. Sözleşmesi bitmeyen oyuncunun mukavelesini feshederseniz tüm alacağını vermek zorundasınız."

"Servet Yardımcı ile dün görüştüm. Bugün kulüplerin görüşlerini kendisine ileteceğim. Öyle tahmin ediyorum ki 1-1.5 ay içerisinde kendisi bu işi sonuçlandırmak istiyor."

Naklen yayın ihalesi hakkında

"Naklen yayın için çalışan isimler istifa etti. Servet Yardımcı naklen yayın ihalesiyle ilgili süreci yönetiyor. Görüşlerimizi Servet Yardımcı'ya ileteceğim. 1,5 ay içerisinde bu işi bitirmek istiyor."

TFF Başkanlığı açıklaması

"Ben, Ahmet Nur Çebi ve Göksel Gümüşdağ olarak, üçümüz de TFF Başkanlığı görevini düşünmüyoruz. Bu iki başkanın gündemden düşürülmesi ve yeni isimlerin aranmasında fayda var."







