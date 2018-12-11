Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmaları ve kulübe ihtar çekmeleriyle alakalı olarak Trtspor'a açıklamalara bulundu.

"4 milyon euro civarı bir rakam..."

Ağaoğlu, "30 günlük bir ihbar süresi var. Ödenmesi gereken para milyon eurolarla ifade ediliyor. Arkadaşlar bakıyor. Zannediyorum 4 milyon euro civarı bir rakam. Bakacağız, ilgileneceğiz. Bir oyuncuyu takımın üzerine çıkardığınız zaman bu tür durumlar oluyor. Trabzonspor gibi bir kulübe başkanlık yapıyorsanız kırgınlık, kızgınlık gibi duygusallıklara yer yok. Taraftar Ahmet Ağaoğlu başka, kulüp başkanı Ağaoğlu başka. Duygularınızla hareket edemezsiniz. Realist olmak zorundasınız." dedi.