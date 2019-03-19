Ahmet Ağaoğlu: Yakalarsak atarız

Trabzonspor, sezonun belki de en etkisiz performanslarından birini göstermesine rağmen Erzurum deplasmanında kazandı, milli araya moralli bir giriş yaptı. Deplasmandaki karşılaşmayı her iki kulübün başkanı birlikte izlerken, taraflar arasında ilginç ve bir o kadar esprili bir diyalog yaşandı...

Öyle ki Erzurumspor’un akın akın geldiği dakikalarda, mevkidaşı Hüseyin Üneş’e takılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Başkan kusura bakma! Biz böyle maçları çok yaşadık. 1 tane yakalarsak atarız. Sonra kızma! Çok gol kaçırdınız” dedi. Erzurumspor Başkanı da, “Göreceğiz başkan” diye cevap verdi.

Sonra teselli etti

İlk devre 0-0 noktalanırken, ikinci yarıda ise Bordo-Mavililer, son haftaların yıldızı Anthony ile ağları havalandırdı, mücadele de bu golle sonuçlandı. 90 dakika sonrasında Ahmet Ağaoğlu, bu kez Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş’i teselli ederken, iki kulüp yöneticileri dostça stattan ayrıldı.

Başkan çok haklı

Bordo-Mavililer, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da kastettiği gibi iyi oynadığı hatta öne geçtiği pek çok maçta sıkıntı yaşadı. Ankaragücü, Bursaspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa karşılaşmalarında skor üstünlüğünü bulmasına rağmen son anlarda kalesinde golleri gören Fırtına, tam 8 puan yitirdi.