Ahmet Ağaoğlu: ‘Visca’nın ismi listede yok’

Abdullah Avcı’nın kendilerine 5 isimlik bir liste verdiğini söyleyen Ağaoğlu, “Bunlardan 2’sini aldık. Tahminime göre 5’te 4 yapacağız. Tamamen hocamızın raporuna göre hareket ediyoruz” dedi. Başkan Visca sorusuna ise, “5 kişilik listede Visca’nın ismi yok. Belki ileriye dönük düşünüyor olabilir. Ancak şu anda öyle bir çalışma yok” cevabını verdi.

Ağaoğlu döneminde 29 yabancı

Trabzonspor, Gervinho ve Peres’i alarak 54 yıllık tarihindeki 153. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirmiş oldu. Bordo-Mavililer bugüne kadar Brezilyalı 18 futbolcuyla sözleşme imzalarken, Belçika ve Slovakya’dan 7’şer, Polonya, Gürcistan ve Gana’dan 6’şar, Nijerya ve Arjantin’dan 5 oyuncuyu renklerine bağladı. Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlığı döneminde ise toplam 29 yabancı futbolcu Trabzonspor’a imza attı.