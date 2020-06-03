Ahmet Ağaoğlu ve Jose Sosa açıklamalarda bulunuyor (CANLI)

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu ile takım kaptanı Jose Sosa, gelecek hafta başlayacak Süper Lig maçları öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Süper Lig'de lider konumda bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı konumda bulunan Trabzonspor'da kalan dönem için başkan Ahmet Ağaoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, "Kaptanımız ,ile devam etmek istediğimizi ilettik. Jose Sosa bizim için sadece takımın oyuncusu değil, sadece kaptanı değil bu sıkıntılı süreçte ağırlığı alan ve büyük sorumluluk yükselen, çok önemli bir oyuncusu. Son 10 sezonun en başarılı kadrosu ortaya çıkartmamıza rağmen, başta kaptanımız olmak üzere oyuncularımıza teklif geldiği bu ve benzeri bizim hiç yabancısı olmadığımız oyunlara başladılar"

Ahmet Ağaoğlu, "Defalarca paylaştım, kaptanımız ve diğer isimler sözleşmeler konusu lig bittikten sonra konuşalım demiştik. Novak, Sörloth, Abdülkadir hakkında haberler çıkmaya başladı şimdi. Böyle gerçek dışı haberler çıkmaya başlayınca böyle bir toplantı yapmaya karar verdik"

"Şampiyonluk yolunda bize karşı bir takım operasyonlar yapılacağını biliyorduk"

Ahmet Ağaoğlu, "Son bir hafta içerisinde kaptanımızın eşine sosyal medya hesapları üzerinden saldırı başladı. Kaptanımızın değerli eşi ve kaptanımız, Trabzon'u ve Trabzonspor'u çok seviyor. Bu tür yakışıksız ifadeleri kınıyorum. Bu konuda hukuki süreç başlamıştır. Kaptanımız ve diğer yabancı oyuncular, bizim öncelikle misafirimizdir. Şampiyonluk yolunda bize karşı bir takım operasyonlar yapılacağını biliyorduk zaten. Benim 30 yılım geçti bu alemde. Yapılan algı operasyonlarına taraftarlarımız alet olmasın. Bütün konsantrasyonumuz kalan 8 maç ve kupada yapacağımız yarı final ile final maçı olacaktır. "



