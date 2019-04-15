Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç oyuncularla birlikte yakaladıkları başarıyı FANATİK’e değerlendirdi.

Avrupa Kupaları’na emin adımlarla yürüdüklerini kaydeden Fırtına’nın patronu, “Gençlerimizin son dönemdeki formu takdiri hak ediyor. Onlar sayesinde artık her yerde seviliyoruz. Gençlere verdiğimiz önem nedeniyle ülkedeki negatif Trabzonspor imajını kırdık, Türkiye’nin sempatisini kazandık. Her gittiğimiz yerde saygı duyulan, sevincine ortak olunan bir Trabzonspor yarattık. Bunun da son örneğini Bursa’da gördük” dedi.

‘Burası futbolcu fabrikası’

Altyapıya verilen önemin artarak devam edeceğini de dile getiren Ağaoğlu, “Her zaman söylüyorum altyapı bizim gözbebeğimiz. Bu bir zorunluluk değil. İlerde işler iyi gittiğinde de oraya önem vermeye devam edeceğiz. Trabzon şehri, futbolcu fabrikası. Biz de bu durumu en iyi şekilde değerlendirerek, Trabzonsporumuz’u her geçen gün güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Abdülkadir alkışlandı

Hatırlanacağı üzere son oynanan Bursaspor-Trabzonspor karşılaşmasında Yeşil-Beyazlı taraftar, Abdülkadir Ömür’ün attığı gol sonrasında genç oyuncuyu alkışlamıştı.

Maçın son düdüğüyle beraber ise kendi takımlarının düşme hattına yaklaşmasına aldırış etmeyen Bursalı futbolseverler, özellikle Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün taraftarını selamladığı sırada da stadı terk etmemişti.

Serhat Demirtaş