Ahmet Ağaoğlu transferde noktayı koydu: Barinov’la ilgilenmiyoruz

Lokomotiv Moskova’nın başarılı orta saha oyuncusu Dmirty Barinov, Ocak ayında Türkiye’ye gidebileceğini ve şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın kendisiyle ilgilendiğini söylemişti.

Rus basını, Trabzonspor ’un Barinov’u isteyip istemediğini Ahmet Ağaoğlu’na sordu. Başkan, “Barinov’la ilgilenmiyoruz. Böyle bir şeyden kesinlikle haberim yok” cevabını verdi. Kulübüyle kontratı sezon sonu bitecek 26 yaşındaki Barinov’un piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.