Trabzonspor’da dün olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübün toplam borcunu açıkladı.

Kendilerinin, Trabzonspor tarihinin en önemli borç azaltmalarından birini yaptıklarını ve 2000 yılından sonra ilk kez borcun düştüğünü dile getiren Ağaoğlu, “İki sene içerisinde çok büyük borçlar ödedik. Haziran ayındaki Divan Kurulu’nda 1 milyar 200 milyon TL borcumuz olduğunu söylemiştim. Şu an borcumuz 840 milyon TL. Trabzonspor 300 milyon TL’nin üzerinde büyük bir borçtan kurtuldu” ifadesini kullandı.

‘Para alacağımıza, veriyoruz’

Sezon başında UEFA ile çok ciddi toplantılar yaptıklarını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, “5-6 yıl sonra Avrupa’da mücadele ediyoruz. UEFA ile masada çok büyük bir mücadele verdik. Onlar da gelirlere el koyarak, turnuvaya katılmamıza izin verdi. Biz Avrupa Ligi’nden para kazanacağımıza üstüne cebimizden para veriyoruz. Galibiyet ve beraberlikte verilen miktarlar TFF’nin Süper Lig’de verdikleriyle hemen hemen aynı. 230 bin Euro beraberlik pirimi var. Seyahatler, konaklama derken, puan alamadığınızda üste para vermiş oluyorsunuz. Gelir mevzusunu CAS’a taşıdık. 18 Aralık’ta, CAS o davanın sonucunu açıklar” ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu ve ekibi, divan toplantısında asker selamı verdi, Mehmetçik’e desteğini gösterdi.