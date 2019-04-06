Ahmet Ağaoğlu, Trabzonsporlu futbolcuların fotoğrafını profiline koydu
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından WhatsApp profil fotoğrafını karşılaşmada gol atan futbolcular Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Olcay Şahan ve Murat Cem Akpınar’ın fotoğrafı ile değiştirdi.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından WhatsApp profil fotoğrafını karşılaşmada gol atan futbolcular Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Olcay Şahan ve Murat Cem Akpınar’ın fotoğrafı ile değiştirdi.
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)