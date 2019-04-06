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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonsporlu futbolcuların fotoğrafını profiline koydu

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından WhatsApp profil fotoğrafını karşılaşmada gol atan futbolcular Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Olcay Şahan ve Murat Cem Akpınar’ın fotoğrafı ile değiştirdi.

06 Nisan 2019, Cumartesi 16:41
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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonsporlu futbolcuların fotoğrafını profiline koydu

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından WhatsApp profil fotoğrafını karşılaşmada gol atan futbolcular Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Olcay Şahan ve Murat Cem Akpınar’ın fotoğrafı ile değiştirdi.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

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