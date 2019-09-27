Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda anlaşılmayan konulara açıklık getirmek istediğini belirten Ağaoğlu, "Öncelikle, bu bir yıllık süreç içerisinde kulüp yönetimini devir aldığımızda neyle karşı karşıyaydık, nereye geldik. Geldiğimizde 900 milyon borcu, UEFA'da 30'un üzerinde oyuncu alacakları ile alakalı dosyası olan ve kapısına her gün haciz için avukat geldiği, üç sene önce futbolu bırakmış yönetim sürecimizden, 6 sene öncesinden karşı karşıya kalan ve kadrosundaki oyunculara 6-7 aylık borcu olan bir tablo ile karşı karşıyaydık 900 milyon civarındaki borcu sürdürülebilir bir yapı içerisine oturtan, transfer yasakları ve men cezasına sebep olabilecek cezaları temizlemiş, UEFA'dan yasak alan bir kulübü, o yasağın eşiğinden döndürdüğümüz bir durum var. Bankalar Birliği ile yapılan yeni yapılandırmanın en önemli aktörü Trabzonspor'dur. Bu senenin Ocak ayından, Mayıs ayına kadar yoğun bir çaba göstererek Bankalar Birliği ile Mayıs ayında masaya oturduk. Haziran ayı sonunda yeni yapılandırmayı yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatına harfi harfine uyan ilk kulüp biz olduk. Lisans talimatının ivedilikle 30 Haziran'a kadar yürürlüğe koyulması için en çok çalışan kulüp de biziz. Trabzonspor kulübü bu sürecin en önemli yol göstericilerinden biri oldu, belki de tektir" diye konuştu.

"TRABZONSPOR'DA ELDEN PARA ALMA DEVRİ BİTTİ"

Ödemelerdeki aksamaları ortadan kaldırdıklarını belirten Ağaoğlu, "Finansal olarak adım atması mümkün dahi olmayan Trabzonspor'dan sürdürülebilir ve ileriye doğru borçlarını yapılandırmış, oyunculara olan ödemesini en geç 6-7 gün geciktiren, idari personeline borcu olmayan bir duruma geldik. UEFA gözlem altında olmak şartıyla yasağımızı kaldırdı. Ön elemede dört zorlu maçtan sonra gruplara kaldık. Bir oyuncumuza elden 650 bin Euro ödediğimiz yazıldı. Trabzonspor'da artık elden ödeme, elden para alma devri kapanmıştır. Yeniden yapılandırmayı imzalayan kulüplerin bütün gelirleri bankalar birliğine gider. Birlik; gelen gelirleri, gelir-gider durumuna göre, gelirinin %30'unu harcamak dolayısıyla serbest bırakır. Federasyonun açıklamış olduğu limitler var. Trabzonspor'un Nisan ayı itibarıyla neredeyse sıradan bir Süper Lig kulübünün altında bir limit tahsis edildi. Ağustos ayında yaptığımız sponsorluklar, kombine ve reklam gelirleri ve oyuncu satışıyla birlikte Trabzonspor bu sene tarihinde ilk defa gelirini 330 milyon lira rakamına yaklaşmıştır. Trabzonspor A.Ş. ilk defa 106 milyon lira gelir açıklamıştır. 2010 yılından sonra oldu. Verdiğimiz en önemli söz buydu. Eğer sürdürülebilir bir ekonomik yapısı olmadıktan sonra Trabzonspor'un hiçbir yere gitmeyeceği ve daha karanlık bir gelecek beklediğini açık olarak ifade etmiştim. Trabzonspor'un hiçbir şekilde zirve yarışı arkasında kalmayacağını, sürdürülebilir bir başarı için de 3-4 seneye ihtityaç olduğunu belirtmiştik" ifadelerini kullandı.

"KAR AÇIKLAYAN BİR KULÜP HALİNE GELDİK"

Kar açıklayan bir kulüp haline geldiklerini ifade eden Ahmet Ağaoğlu, "Sürdürülebilir bir yapıyı bugün itibarıyla oluşturduk. Bugün itibarıyla kar açıklayan bir kulüp haline geldik. Geçen yıl bütün zamanımızı oyuncu ödemeleri, haciz kaldırma işleriyle geçirdik. 70 milyon liraya yakın menajer komisyonu ödemek zorunda kaldık. Bugün eleştirilen Trabzonspor'un 16-17 içerisinde o noktadan bu noktaya geldik. Eleştiriler yapılacaksa da bunun şekil değiştirmesi gerekiyor. Trabzonspor'un elde edebileceği gelirlerin %70'i borç ödemeye, %30'u kulüp harcamalarına gidiyor. Borç azalınca da kulüp harcamaları için ayrılan yüzde de artacaktır" şeklinde konuştu.

TOLGA SAĞLAM / TRABZON,(DHA)