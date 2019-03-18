Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor için kaldırımda bile yatarım

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindekiler CAS’ta savunma yaptıktan sonra Lyon’a geçip oradan soluğu önce İstanbul’da ardından da Trabzon’da almıştı.

Lyon Havalimanı’nda başkanın bekleme salonundaki uyurkenki fotoğrafı ise gündeme damga vurdu. Başkan Ağaoğlu herkesin konuştuğu fotoğrafla ilgili FANATİK’e konuştu:

‘Niyetlerini biliyorum’

“O fotoğraf kimleri niye rahatsız etti tahmin edebiliyorum. Şartları bilen de bilmeyen de konuşuyor. Orada TSİ sabaha karşı 4. Bırakın özel salonu su içecek kafe bile yok. Ayrıca bu insani bir durum. Saatlerdir ayaktayız, oradan oraya koşturuyoruz. Biz aynı ülkü etrafında birleşmiş bir yönetim kuruluyuz. Oradaki insanların maddi gücü havalimanı satın alacak kadardır, bu da işin ayrı bir boyutu. Ve en önemlisi, bizler Trabzonspor için havalimanında da, sokakta kaldırımda da uyuruz, gerekirse 48 saat uyumadan da gezebiliriz. O gün Türkiye’ye döndük, ardından Erzurum’a maça gittik, Trabzonspor için feda olsun, yeter ki istediğimiz sonuç çıksın, yorgunlukları unuturuz.”

CAS açıklaması yok

“CAS davasıyla ilgili konuşmamız yasak. Sadece başarılı bir süreç geçirdiğimizi ve 2 ay gibi bir sürede de sonuç alınacağını düşünüyoruz. Buradan Trabzonspor taraftarına seslenmek istiyorum ki, kulübümüzün haklı davasında sonuna kadar savaşacağız. Onların desteği, verdiği moral bizim en önemli kozumuz olacaktır.”