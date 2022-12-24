Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor her zaman zirveye oynar

Dünya Kupası arasının sona ermesinin ardından başlayan Süper Lig dev bir maça sahne oldu. Son şampiyon Trabzonspor , lider Fenerbahçe 'yi konuk etti. Mücadeleyi Bordo-Mavililer, Maxi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle 2-0 kazandı.





Sarı-Lacivertliler'e farkı 3 puana indirerek 'Zirve yarışında ben de varım' diyen Karadeniz ekibinde Başkan Ahmet Ağaoğlu zaferin ardından konuştu.

Taraftara övgüler yağdıran Trabzonspor'un patronu, "Taraftarlarımız yaratılmaya çalışılan olumsuz algılarla tahriklere kapılmadan, 100 dakika boyunca takımımızı desteklediler. Geçen seneki 12. adam taraftar gücümüz maça ağırlığını koydu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hocamız Abdullah Avcı, teknik heyet ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu sadece kazanılmış bir maç. Fatih Karagümrük maçını kazanmadığımız takdirde bu 3 puan çok fazla anlam ifade etmez. Aynı ciddiyetle devam etmeliyiz. Zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynar" dedi.



