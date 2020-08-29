Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor hep yarışta olacaktır

Başkan Ağaoğlu’nun sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriydik ama kaybettik. Kaybetmek güzel bir şey değil. Uzun bir sezon olacağı için geniş kadroya ihtiyacımız var. Rezerv lig için talimatnamenin hazırlanmasını bekliyoruz. Takımın büyük bölümünü muhafaza ettiğimiz için çalışmalar kaldığımız yerden devam ediyor...”

‘Limitlerimizi biliyorduk’

UEFA'dan ceza almamız transfer politikamızı değiştirdi. Bir de henüz netleşmeyen bir harcama limiti söz konusu... Önümüzdeki hafta içerisinde 1- 2 takviye daha yapıp yolumuza devam edeceğiz. Bizim öngördüğümüz harcama limiti ile TFF'nin açıkladığı arasında fark yok. Biz zaten limitimizi belirledik ve çıkacak limiti de biliyorduk. Sadece 1-2 milyon fark var. Sistem belli, bazı kulüplerin serzenişini anlamıyorum. Gelen rakam belli, giden rakam belli. Benim matematiğim okulda kötüydü ama ben bile hesaplayabiliyorum. Bu arada 8 Nisan 2018’de 182 milyon Euro olan borcumuz 7 Ağustos 2020 itibarıyla 107 milyon Euro’ya indi. Ya pmış olduğumuz her harcama, her transfer KAP vasıtasıyla zaten SPK kuralı, kamuoyu ile paylaşılıyor. Türkiye'de yapmış olduğu harcamaları en ince detayına kadar kamuoyu ile paylaşan iki kulüp var; biri Trabzonspor diğeri Galatasaray.”

'Gelen teklifler beklentimin altında'

Takımın Norveçli yıldızı Sörloth için de Leipzig’ten teklif olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu, konuşulan rakamın beklentinin altında olduğunu açıkladı Başkan Ağaoğlu, takımın yıldızlarına gelen transfer tekliflerini de değerlendirdi. Özellikle Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır isimlerinin altını çizen Ağaoğlu, “"Uğurcan Çakır için teklif geldi. Leipzig de Alexander Sörloth için ısrarcı bir kulüp. Başka gelen teklif yok. Uğurcan ve Sörloth için de gelen teklifler beklentilerin altında. Bu rakamlara 'Evet' demeyiz. Bize Sörloth ne kadar maaş alıyor diye soruyorlar. Biz KAP'a bildirdik. Niye soruyorsunuz?” dedi.

‘Sörloth imzalamasın diye…’

Ağaoğlu, Norveçli golcü için sözlerini şöyle sürdürdü: “Sörtloth'a 1.5M Euro ödüyoruz. Kulübüne de yıllık 375 bin Euro ödüyoruz. Bu sezon maçların yüzde 50'sinde oynarsa da 6 milyon Euro’luk'luk satın alma opsiyonu devreye girecek. Trabzonspor'a gelmemesi için, sözleşme imzalamaması için çaba sarf edenler vardı."

‘Zaman kaybettirir demiştik’

"Yönetime geldiğimizde şunu çok açık bir şekilde ifade ettik, 'Kötü bir ekonomik yapı giderler gelirlerin beş katı. Son zamanlarda zirve mücadelesi verememiş bir Trabzonspor. Sürdürülebilir başarı için 3-4 yıl gerekiyor' bunu ifade ettik. Farklı bir hoca, farklı bir sistem takıma ivme kaybettirir, zaman kaybettirir diye düşündüğümüz için Eddie Newton ile devam etme kararı aldık... Kendisini yakından da tanıyınca Eddie Newton'ın başarılı olacağını inancımız arttı, kupa finalindeki mücadele de elbette görüşlerimizi destekledi..."

'Kupa kaldırmakla her şey bitmez'

"Sürdürülebilir başarı için, finansal program için bizim 3-4 seneye ihtiyacımız var ama bu 3-4 sene içinde Trabzonspor hep zirve yarışının içinde olacaktır. Pandemi arası sonrasında önümüzde 8 maç vardı şimdi ise 40 maçımız var. Başakşehir son 5 senedir şampiyonluk yarışının içerisinde ve bunun 4'ünü kaybettiler. Bir kupayı kaldırmakla her şey bitmiyor.."