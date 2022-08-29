"Fırtına mevsimi devam edecek"... Bu sözler Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kulüp dergisinin Eylül sayısında yer alan yazısından. Bordo-mavili kulübün başkanı yazısında sürdürülebilir başarı için çalışacaklarını dile getirdi.

Ahmet Ağaoğlu'nun yazısı...

Unutulmaz anlarla dolu, birbirinden güzel hikayelerle hatırlayacağımız, sadece bizlerin değil tüm dünyanın dahi uzun süre hafızalarından silinmeyecek bir sezonu geride bıraktık. Denizde, havada, karada kutladığımız şampiyonluk coşkusunu, dalga dalga dünyanın dört bir köşesinde hissettirdik. Tarihimizin, doğamızın ve karakterimizin her zerresini, kültürümüzün tüm zenginliklerini bu şampiyonlukla birlikte bir kez daha herkese gösterdik. Şimdi önümüzde yeni hedefler, yeni başarılar ve yeni mutluluklar var. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da birlikte hareket ederek hedeflediğimiz tüm başarılara ulaşacağımıza inanıyorum.

Sevgili Trabzonspor camiası;

Görev süremiz boyunca büyük bir ciddiyetle uyguladığımız ekonomik ve sportif planlama süreç içerisinde meyvelerini verdi ve bizlere tarifsiz duygular yaşattı. Süper Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası zaferi ve son olarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kazandığımız Süper Kupa ile birlikte tüm camiamız kenetlendiğinde neler başarabildiğini herkese gösterdi. Önümüzdeki süreçte yine hep birlikte, yine yan yana ve omuz omuza “sürdürülebilir başarı” hedefimiz doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz.

Değerli Trabzonsporlular;

Yüz yılı aşkın spor ve futbol kültürüne sahip Trabzon şehrinin göz bebeği Trabzonsporumuz, 55. yaşını kutluyor. Bu 55 yıllık serüvene pek çok başarı ve gurur dolu hatıra sığdıran Trabzonsporumuz, inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da yine benzersiz zaferlere imza atacaktır. Kararlılıkla uyguladığımız “sürdürülebilirlik” hedefi ve camiamızın bu hedefi sahiplenerek oluşturduğu sinerji bizleri attığımız her adımda daha da motive ediyor. Sizlerden aldığımız bu güçle Trabzonspor’u daha ileriye, daha güzel günlere taşımak için büyük gayret gösteriyoruz.

Sevgili Trabzonspor ailesi;

Bir Şampiyonluk ve bir Süper Kupa ile tamamladığımız sezonun ardından hepimiz için yeni bir maraton başladı. Hiç şüpheniz olmasın ki; 2022 – 2023 Sezonunda da “Fırtına Mevsimi” devam edecek. Yeni sezonun ve yeni yaşımızın tüm Trabzonspor camiasına hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle başta ebediyete intikal eden kurucularımız, başkanlarımız ve kulübümüzün bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize Allah’tan rahmet diliyor, yaşayanlara uzun ve sağlıklı ömürler dileyerek şükranlarımı sunuyorum.

Nice yıllara, nice yaşlara, nice başarılara Trabzonspor.