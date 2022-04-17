Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Karagümrük karşılaşmasının ardından İstanbul’a dönmedi. Üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Abdullah Avcı’ya destek vermek için şehirde kalan Ağaoğlu’nun, başarılı hocayla moral görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Salı günü oynanacak Türkiye Kupası’ndaki Kayserispor mücadelesine kadar Başkan’ın Trabzon’da olması bekleniyor. Ağaoğlu, Kayserispor maçında yine tribündeki yerini alacak.