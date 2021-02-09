Ahmet Ağaoğlu: Tırmanmaya devam ediyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın hemen ardından TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı oldukça mutlu olan Fırtına'nın patronu, "Oynanan futbolun kalitesinden ziyade atılan gol ve alınan 3 puan var. Tırmanmaya devam ediyoruz. Abdullah hoca ile birlikte takımın değişen görüntüsü ve ciddi şekilde artan performansı, yükselen bir grafiğimiz var" ifadelerini kullandı.

'Avcı öncesi ve Avcı sonrası'

Abdullah Avcı'dan memnun olduklarını kaydeden Ağaoğlu, "Elimizdeki oyuncu kadrosuyla, Abdullah Avcı'dan önce ve sonra diye değerlendirmek çok doğru bir bakış açısı olur. Devre arasında yapmış olduğumuz 3 transferden ikisi çok önemli bir katkı veriyor. Yunus da eminim ki fiziki gücü yakalayacak. Malatya maçı neyse bizim için Beşiktaş maçı da oydu, oynayacağımız Fenerbahçe maçı da aynı. Maç seçmiyoruz, maç maç ilerliyoruz. Bir sonraki maça bakacağız. Sezon bittiği zaman nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.