Ahmet Ağaoğlu: Tırmanmaya devam ediyoruz.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Ağaoğlu, "Malatyaspor'un kendi saha avantajını bu saha şartları altında gerektiği gibi kullandığını sanmıyorum. Zemin çok kötüydü. Hatta daha maçın başlarında Malatya'ya pahalıya mâl oluyordu. Kalecinin kaçırdığı topta tamamen zeminin azizliği var."

"Oynanan futbolun kalitesinden ziyade atılan gol ve alınan 3 puan var. Tırmanmaya devam ediyoruz. Abdullah hoca ile birlikte takımın değişen görüntüsü ve ciddi şekilde artan performansı, yükselen bir grafiğimiz var."

"Elimizdeki oyuncu kadrosuyla, Abdullah Avcı'dan önce ve sonra diye değerlendirmek çok doğru bir bakış açısı olur. Devre arasında yapmış olduğumuz 3 transferden ikisi çok önemli bir katkı veriyor. Yunus da eminim ki fiziki gücü yakalayacak. Onun da takıma çok şeyler katacağına inanıyorum."

'Bir sonraki maça bakacağız'

"Malatya maçı neyse bizim için Beşiktaş maçı da oydu, oynayacağımız Fenerbahçe maçı da aynı. Hoca her zaman şunu söylüyor. Maç seçmiyoruz, maç maç ilerliyoruz. Bir sonraki maça bakacağız. Hocaya da sorsanız şu cevabı alacaksınız: Önümüzde Gaziantep maçı var, o maça hazırlanıyoruz. Sezon bittiği zaman nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı



