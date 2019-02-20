Ahmet Ağaoğlu: Taraftarımızın güveni çok önemli

Bordo-Mavili futbolseverlerin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyleyen Ağaoğlu, “Taraftarımız artık bizi anladı” dedi ve ekledi: “Trabzonsporlu taraftarlar bizim ne için çalıştığımızı ne yapmak istediğimizi gördüler. Bize her zaman çok ciddi bir destek verdiler. Bu desteklerini asla esirgemedikleri için kendilerine teşekkür ediyorum.”

'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

“Taraftarlarımızın bize duyduğu güven gerçekten çok kıymetli. Onları üzmeyi hiç istemiyoruz. Talihsiz sonuçlar da aldığımız oluyor. Ama biz her zaman mücadelemizi sürdüreceğiz. Kötü sonuçlar alsak da oyuncularımız inanılmaz bir özveri ortaya koyuyorlar. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Her maçın ardından soyunma odasına iniyorum. Onları tebrik etmediğim maç yok denecek kadar az.”