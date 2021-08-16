Ahmet Ağaoğlu: Skor aldatmasın

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, deplasmanda 5-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi.

Ağaoğlu maçla ilgili, "Skor aldatmasın. Yeni Malatyaspor henüz hazır değil. Biz sezonu erken açtık. Ön elemede oynadığımız maçlar bizim için artı ve avantaj. Neresinden bakarsak bakalım, farklı bir galibiyet. Sezon başlangıcı için iyi bir maç" ifadelerini kullandı.