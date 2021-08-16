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Ahmet Ağaoğlu: Skor aldatmasın

Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup eden Trabzonspor'da kulüp bakanı Ahmet Ağaoğlu karşılaşma sonrasında, "Skor aldatmasın. Yeni Malatyaspor henüz hazır değil. Biz sezonu erken açtık. Ön elemede oynadığımız maçlar bizim için artı ve avantaj. Neresinden bakarsak bakalım, farklı bir galibiyet. Sezon başlangıcı için iyi bir maç" dedi.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 21:48 Son Güncelleme:
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Ahmet Ağaoğlu: Skor aldatmasın

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, deplasmanda 5-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi.

Ağaoğlu maçla ilgili, "Skor aldatmasın. Yeni Malatyaspor henüz hazır değil. Biz sezonu erken açtık. Ön elemede oynadığımız maçlar bizim için artı ve avantaj. Neresinden bakarsak bakalım, farklı bir galibiyet. Sezon başlangıcı için iyi bir maç" ifadelerini kullandı.

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