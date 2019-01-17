Ahmet Ağaoğlu: 'Sırrımız aile ortamı'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımdaki son durumu değerlendirdi.

İlk yarıdaki başarılı tablonun sürpriz olmadığını kaydeden Fırtına’nın patronu, “Sezon başında kimse bizim bu kadar başarılı olacağımızı düşünmüyordu. Ancak ben başta olmak üzere yönetim kurulumuz ve teknik direktörümüz Ünal Karaman bu form grafiğini yakalayacağımızı biliyorduk. Çünkü bir takımda olması gereken en önemli şeyi yakaladık; Aile ortamı... Takımdaki gruplaşmalar son buldu ve herkes birbirine yardımcı olmaya başlayınca başarı geldi” ifadelerini kullandı.

‘İstediğimiz yerde olacağız’

İkinci yarı öncesinde de oldukça iddialı olduklarını kaydeden Ağaoğlu, “Her zaman söylüyorum. Şampiyonluk söylemleri için çok erken. Ancak bu demek değil ki biz şampiyonluğu düşünmüyoruz. Ligin son haftasına kadar zirveye çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Taraftarımızın desteği ile birlikte ikinci yarı sonunda da istediğimiz yerlerde olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.