Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluğu kaybetmek travma oluşturmaz

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trabzonspor’un uzun bir sürenin ardından tekrar şampiyonluk yarışının içine girmesinden dolayı bazı düşüncelerin oluşabileceğini vurgulayan Ağaoğlu, "Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriydik. Son 6 haftada kaybedilen puanlarla şampiyonluğu Başakşehir’e kaptırdık. ’Bu bir travma yaratacak, kolay kaldırılır bir travma değil’ düşüncesi sağlıklı bakış açısı değil. Hayal kırıklığı tabii ki olabilir." dedi.

Hedefe giden bir takım olarak mücadelenin sonunda kaybeden taraf olmanın hoş bir şey olmadığını belirten Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kolay hazmedilecek bir şey değil. Özellikle taraftarlar açısından veya bu işe gönüllü olarak giren yöneticiler, başkan açısından; aynı zamanda bu işi kariyer olarak yapan futbolcular ve teknik heyet açısından hoş bir şey değil. Bu sene Başakşehir şampiyon oldu. Başakşehir’in son beş senesine bakalım. Gelip gelip son maçta, iki hafta veya bir hafta kala iki puan, üç puan farkla beş senedir şampiyonluk yarışının içinde olan; 4’ünde kaybeden Başakşehir var. 9-10 senedir şampiyonluk yarışının içinde olmayan Trabzonspor için bir anlamda bu tür değerlendirme yapılabilir."

Yeni tip koronavirüsün ardından 8 maça çıktıklarını hatırlatan Ağaoğlu, "Şu an önümüzde 40 maç var. Şampiyonluğu kazanmakla, kupayı kaldırmakla her şey bitmiyor. Bunun devamı, sürekliliği var. Yönetime geldiğimizde çok sağlıksız ekonomik yapı vardı. Kur farkı, faiz gideri gelirinin neredeyse iki katı olan bir kulüp vardı. Aynı zamanda son 10 senedir de hiçbir şekilde zirve mücadelesi yapmamış, 8 seneye yakın Türkiye Kupası’nı alamamış Trabzonspor vardı. Sürdürülebilir başarı için 3-4 seneye ihtiyacımız olduğunu söyledik. Şunu da ilave ettik; ’sakın bu 3-4 sene içinde Trabzonspor zirve yarışının arkasında kalacağı şeklinde de anlaşılmasın’. Sürdürülebilir başarı için, finansal program için 3-4 seneye ihtiyacımız var. Ama bu dönem içinde Trabzonspor her zaman zirve yarışı içinde olacak." diye konuştu.

Yönetim olarak görev sürelerinin ikinci senesinde olduklarını hatırlatan Ağaoğlu, "İkinci senemizde zirve yarışına girdiğimiz yerde, son 6 hafta puan kayıplarıyla kaybettiğimiz yerde, bunun ciddi sportif başarısızlık olarak algılanması; önümüzdeki yıllarda psikolojik olarak sirayet edeceği düşünülmesi çok sağlıklı bakış açısı değil. Kamuoyuna böyle empoze etmeye çalışanlar var. Ama takip edecek seneler içinde de sürdürülebilir ekonomik başarı ve sportif başarıdan geri adım attıracak arkasında bırakacak etkenler değil." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesi takımın durumu

Yeni sezon öncesi takımın durumunu değerlendiren Ağaoğlu, "İki sezon arasında fazla zaman farkı olmadığı için oyuncularım en fazla 2 hafta dinlenme şansı bulabildiler. Neredeyse devre arasından daha kısa bir periyotta dinlenme şansı bulabildiler. Hemen antrenmanlar başladı, yoğun bir şekilde de devam ediyor. Takımın neredeyse tamamına yakınını koruduğumuz için çalışmalar bıraktığımız yerden devam ediyor." diye konuştu.

Sezonlar arasında fazla süre farkı olmamasından dolayı futbolcuların form durumlarını koruduğunu anlatan Ağaoğlu, "Hemen hemen 10 günlük aradan sonra maç oynayabilecek durumdalar." değerlendirmesinde bulundu.

Yoğun bir sezonun kendilerini beklediğine dikkati çeken Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Kovid nedeniyle bir sezon içinde oyunculara üç defa yükleme yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bunu kaldıracak oyuncu var, kaldıramayacak oyuncu var. Dolayısıyla kadronun geniş tutulmasının avantaj yaratacağını söyledim. Rezerv ligin talimatının yayınlanması ve uygulanması konusunda birkaç kulüp başkanıyla ısrarcı olduk. Bu konuda da federasyon yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop’un çok büyük çabası ve emeği var. Biraz da futbolun akademik yönünü de iyi bilen bir kardeşimiz olduğu için oldukça büyük çaba sarf etti. Rezerv ligin ekmeğini Süper Lig kulüplerimiz çok yiyecek."

"Newton deneyimi, birikimi fazla olan bir hoca"

Takımın teknik direktörü Eddie Newton’u değerlendiren Ağaoğlu, "Newton devre arasında kulübümüze antrenör olarak başladı. Hocanın kulübe, takıma adapte olması zaman kaybıdır. Çok yetenekli hocalar vardır; gelirler kontağı çevirip yollarına devam ederler. Ben pek rastlamadım. Ne olursa olsun yabancı hoca olsa ülkeye, kulübe adaptasyon, ülke futboluna adaptasyonu olacak. Yerli hoca olsa aynı şekilde... Kadromuzun büyük bölümünü muhafaza ettik. Bu oyuncularla 5-6 ay zaman geçiren, çalıştıran bir hocayla devam ediyoruz. Newton tercihindeki en önemli kriter buydu." diye konuştu.

Newton’un Chelsea’da çok önemli isimlerin yardımcılığını yaptığını anlatan Ağaoğlu, "Newton, deneyimi, birikimi fazla olan bir hoca. Çeşitli nedenlerden dolayı İngiltere’de bu şansı yakalayamamış. Bizde geçirdiği zamanda kendisini de yakından tanıma fırsatı ve değerlendirme fırsatı bulduk. Yönetim kurulu olarak hocanın başarılı olacağına inancımızdan bu görevi verdik. Kupa finali maçı da önemli göstergeydi, o maçı da başarılı bir şekilde yönetti. Kolay kolay her hocaya da nasip olmaz; iki maç, iki galibiyet ve bir kupa." ifadelerini kullandı.

Newton’un yardımcılarının gelmediği yönündeki iddialara yanıt veren Ağaoğlu, "Pandemiden sonra her türlü iddianın arkası kesilmiyor. Newton’un kendi seçtiği yardımcılarının sözleşmesi bile hazır. Pazartesi günü Trabzon’a geleceğini söyledi. ’Hoca mutsuz; yönetimde başkan, asbaşkan, başkan yardımcıları arasında sıkıntılar var; birbirleriyle konuşmuyorlar.’ Bu iddiaları daha ileriye taşıyanlar da var. Yönetici arkadaşlarım özellikle son 6 ay içinde ailemden fazla bir araya geldiğim insanlar, en fazla konuştuğum insanlar. Birbirimizden ayrı olduğumuz zaman içinde de günde en az 3-4 saat telefonda konuştuğumuz, sorunları veya programladığımız işleri birlikte yapmaya çalıştığımız insanlar. Özellikle bu haberlerin sosyal medya üzerinden yayılması kolay, kimse aslı astarı var mı diye sormuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Takımla ilgili başka iddialara da değinen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Söz de ben soyunma odasına girmişim Sosa’ya ’neden oynamıyorsun’ demişim. Campi ’sen takım kaptanıyla böyle konuşamazsın’ demiş. Pandemi sürecinden sonra akreditasyonlar iptal edildi. .. İki yıllık süreç içinde bırakın kelimeyi, bakışlarıyla tavırlarıyla ne şahsıma ne herhangi bir yöneticimize bu şekilde davranışta bulunmadılar. Bu kalitedeki kulüplerde bırakın yöneticileri, oyuncuların kendi aralarında dahi en ufak sorun, sürtüşme veya en ufak dargınlık bundan kaynaklanan davranış söz konusu değildir."

Yönetim olarak ilk yıllarında ligi 4. sırada bitirdiklerini dönemde başarılı bir takım olarak değerlendirildiklerini ama şampiyonluğun kaçırılmasıyla bu iddiaların ortaya atıldığını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Şampiyonluğu yakalama şansı fazla olmayan, pek şans verilmeyen Trabzonspor söz konusu olduğu zaman futbol aleminin bakış açısı; sempatik Trabzonspor. Ne zamanki ciddi şekilde şampiyonluğa aday olduk o zaman aslı astarı olmayan ithamlar. Bunlar futbol dünyasında olan şeyler ama hoş şeyler değil. Hoş olmayan gerçekleri kabullenmeniz lazım. Bunlara asla takılı kalmamanız lazım. Takılı kaldığınız anda 2011 veya 1996 sonrası yaşanmış olan travmaların bir başkasını yaşama riskiyle karşı karşıya gelirsiniz. Camia artık buna alıştı. Yöneticiler olarak bu konuda bir hayli tecrübeliyiz. Dolayısıyla hazırlanan bu tuzağa düşmemiz ve önümüzdeki yıllarda oyuncuların performansını etkileyecek veya zirve yürüyüşünü etkileyecek düşünce, psikolojik baskı altına girmek mümkün değil."

AA