Ahmet Ağaoğlu: Şampiyon olup, devler ligine gideceğiz

Evden röportajlar serimizde FANATİK’in konuğu olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, herkesin merak ettiği konularda önemli açıklamalar yaptı. 8 Nisan 2018’den itibaren yani yönetim olarak göreve geldiklerinden bu yana yaşanan değişimi anlatan Ağaoğlu, bu kez hem transfer sorularımızı cevapladı hem de bundan sonra yaşanacak muhtemel süreci değerlendirdi. İşte Ağaoğlu röportajında ikinci bölüm...

Uğurcan, Sörloth ve Abdülkadir Ömür... Üç oyuncu için de sürekli transfer haberleri çıkıyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz, yazın gitme durumları nedir?

Uğurcan Çakır Süper Lig’in en değerli kalecisi. Sörloth ligin en pahalı oyuncusu ve Abdülkadir Ömür de en değerli Türk futbolcu. Kısacası en kıymetli oyuncular bizde. Onlara sahip olmak ayrıcalık ve gurur kaynağı. Bir başkan için bundan daha güzel bir şey olamaz. Transfere gelirsek... Bu virüs sonrası nasıl piyasa olur önemli. Benim tahminim düşük bir piyasa oluşur. Alım gücü düşer. Yüksek rakamlar çıkmaz. Burada oyuncuların kararları da önemli. Ben üç oyuncumla da ayrı ayrı görüştüm. Üçü de “Şampiyon olup, Devler Ligi’nde oynamak istiyoruz” dediler. Bunu birebir bana söylediler. Çok net. Ben de “Haydi bakalım, elbirliğiyle bu takımı şampiyon yapalım o zaman” dedim. Gönül onlardan ayrılmaya razı gelmiyor. Sizi tutmanın yolu buysa, şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz dedim.

Evde zamanının önemli bir bölümünü spora ayıran Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor tişörtünü giydi, FANATİK için bu pozu verdi.

‘Trabzonspor Başkanı söylüyor, yetmez mi!’

Sosa ve Novak konusunda müjdeyi verdiniz, ‘prensipte anlaştık’ dediniz. Ancak taraftarlar merak ediyor, resmi açıklama ne zaman olacak?

Trabzonspor Başkanı “Bu iş tamam” dedi. Yetmez mi! İki oyuncumuz da burada mutlu. Hiçbir problem de yok. Liglerin takvimi belli olsun. Hemen ardından gerekli resmi açıklamaları da yaparız. Bu konuda sorun yok. Herkes rahat olsun.

'Tek başına değil ekip olarak başardık'

Son olarak başarılı geçen 2 yılın ardından, gelecek dönemle ilgili mesajlarınız neler?

“En başından beri söylediğim bir şey var. Biz Trabzonspor’daki ‘tek adamlık’ anlayışına son verdik. Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp, başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan, genel sekreterimiz, diğer başkan yardımcılarımız, yönetim kurulumuzun tamamı büyük emekler verdik. Veriyoruz. Muhasip yedek üyeler dahil herkes çok büyük özveri ile çalışıyor. Herkes inanılmaz ölçüde sahiplendi. Ve herkes işin bir tarafından tutuyor. Biz ne başardıysak ekip olarak başardık. Ancak daha yeni başlıyoruz. Hedeflerimizin tamamına ulaşmak istiyoruz. İnanıyoruz ki, gelecek dönemde Trabzonspor’u çok daha güzel günler bekliyor”

'Karşımda güçlü rakip isterim'

Koronavirüs sonrası futbol piyasası nasıl etkilenecek?

Biz göreve geldiğimizden beri yönetim olarak bir politika uyguluyoruz. Kademeli olarak giderleri küçültüp, 17-20 milyon Euro arası maliyeti olan kadro ile zirve mücadelesi verebileceğimizi söyledik. Ve veriyoruz da... Şu anda kadro maliyetimiz 17 milyon Euro. Daha düşmesi gerekirse düşürürüz. Ama bu durum kesinlikle takımın zirve mücadelesini etkilemez. Bizim yapımız her zaman yarışmak üzerine kurulu. Açıkçası maliyet olarak kişisel görüşüm daha aşağılara çekmeliyiz. Çünkü bu süreç sonrası dış ticarette daralma olacak. Buna paralel olarak gelirler yüzde 20-30 seviyelerinde düşecek. Bu dünya çapında ciddi bir daralmadır. Bu şu demek, herkes bazı gelirlerinden mahrum kalacak.

Düşük bütçeyle şampiyonluk kovalayan Trabzonspor artık rakiplerine göre daha mı avantajlı olacak?

Biz yapısal olarak koronavirüs sonrası sürece hazırız. Diğerlerini bilemiyorum. İnşallah hazırlardır. Yanlış anlaşılmasın, rakibin güçlü olduğu kadar güçlüsün. Ben bunu Kulüpler Birliği toplantılarında da diğer başkanlara söylüyorum. Ben rakibim düşsün, üstüne basayım geçeyim istemem. Biz Trabzonsporuz ve her zaman karşımızda güçlü rakip isteriz. Güçlü rakiple rekabete girersen kendini geliştirirsin. Güçsüz rakip sizi tembelliğe veya farklı arayışlara iter.

BAŞKAN İLK BÖLÜMDE NELER DEMİŞTİ?

■ Göreve geldiğimizde gelirler şu ankinin yarısı, gelirler iki katıydı. Yeri geldi 3 saat uyudum, 21 saat çalıştım. Haftanın 4 günü mutlaka takımlaydım. 24 ayımın 23’ünü Trabzon’a ayırdım

■ Yönetim tarzımız nedeniyle eleştirenler de oldu. Ama 1-2 personeli oraya koymakla o yük kalkmazdı. Uzaktan kumandayla çözülmezdi. O sıkıntıları ancak böyle çözebilirdik.

■ Bu sezon kaybettiğimiz Denizlispor maçı 2 yıl boyunca en üzüldüğüm maçtı. En heyecanlandığım maç ise evimizdeki Prag mücadelesi. 1 gol yesek işin ucunda 9.5 milyon Euro var. Avrupa’dan elenecektik.

■ Başkanlığım süresince Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını çok rahat seyrettim. Beni en mutlu eden nokta da Türkiye’nin en uyumlu ve verimli çalışan yönetim kuruluna sahibiz.

■ Alışık olmadığımız günlerdeyiz. 20 senedir ilk defa 3 defadır cumartesipazar evdeyim. Futbolcularla sürekli konuşuyorum. Özellikle de yabancılarla.

■ Son 1 aydır hiç gelir yok. Bu iş tamamen salgının bitmesiyle alakalı. Futbolun ürünü maçtır ve maç olmazsa gelir de olmaz. Beklentim Mayıs ayının ortasında işlerin biraz normale dönmesi.

■ Haziran ayının ilk haftasında umarım futbola döneceğiz. Play-Off zaten saçma bir fikir. Kim ortaya attı bilmiyorum. 8 maçımız kalmış. Play-Off dediğin de minimüm 6 maç!

Safacan Konuksever







